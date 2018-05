Zisky čínskych priemyselných podnikov dosiahli 6-mesačné maximum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 28. mája (TASR) - Zisky čínskych priemyselných podnikov pokračovali v apríli v raste, pričom v porovnaní s marcovým vývojom sa tempo rastu prudko zrýchlilo a dosiahlo 6-mesačné maximum. Uviedol to v pondelok čínsky štatistický úrad s tým, že podniky ťažili z kombinácie vyšších cien a vysokého dopytu.Zisky priemyselných podnikov dosiahli v apríli 576 miliárd jüanov (77,20 miliardy eur), čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka znamená rast o 21,9 %. To je najvýraznejší rast od októbra 2017 a zároveň podstatné zrýchlenie rastu oproti vývoju v marci, keď rast ziskov čínskych priemyselných podnikov dosiahol iba 3,1 %, najslabšiu úroveň za viac než rok. Dôvodom slabšieho rastu ziskov v mesiaci marec bol podľa Pekingu najmä termín osláv lunárneho Nového roka.Práve výrazné zrýchlenie rastu v apríli prispelo k tomu, že za štyri mesiace sa zisky podnikov zvýšili medziročne o 15 %. Na porovnanie, za tri mesiace rast dosiahol 11,6 %.Zisky štátnych podnikov v Číne sa za obdobie od januára do konca apríla zvýšili o 26,2 %. Zisky súkromných firiem zaznamenali rast o 11,5 %.(1 EUR = 7,4611 CNY)