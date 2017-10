Zistili jej vážne ochorenie pľúc, no svojich snov sa nevzdáva

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) – Za sebou má neľahký životný príbeh a boj s vážnym ochorením. Sna o vlastnom kvetinárstve sa však nevzdáva. Zuzane Goceliakovej v mladom veku zistili vážne ochorenie - idiopatickú pľúcnu fibrózu (IPF). Spomína, že ako mladého človeka ju najprv ochorenie veľmi nezaujímalo. Zmenilo sa to po tom, čo sa stretla s inými pacientmi a nakoniec pre rovnakú chorobu stratila sestru.Zuzana si diagnózu najprv veľmi nepripúšťala.povedala.Ochorenie ju v súčasnosti obmedzuje takpovediac na každom kroku. Ako hovorí, vždy, keď vidí schody, vie, že na prvom poschodí to bude musieť predýchať. Zadýcha sa už aj pri bežnom tempe.priblížila. Okrem dýchavičnosti ju trápi kašeľ a pociťuje veľkú únavu i pri bežných domácich prácach." Život jej ovplyvňuje aj počasie, najlepšie jej je počas horúcich a suchých dní.skonštatovala so smiechom.Počas toho, ako sa Zuzane zdravotný stav zhoršil a ležala s pneumotoraxom na jednotke intenzívnej starostlivosti, musela sa rozhodnúť aj pre rozvod.Zlomiť sa životom nenechala a s kapacitou pľúc 30 percent začala prerábať aj dom. Spoluzaložila tiež občianske združenie Nádej pre pľúca - klub pacientov s pľúcnou fibrózou.Neopúšťa ani svoj sen mať raz vlastné kvetinárstvo.uzavrela s úsmevom. Že sa netreba vzdávať jej každý deň pripomína heslo nad posteľou –