Žitňanská by advokátov štátu odmeňovala za jednotlivé úkony

11. októbra 2017 v Bratislave

Bratislava 12. októbra (TASR) - Advokáti, ktorí majú zastupovať štát v sporoch, by mohli byť odmeňovaní za jednotlivé úkony. Takto si to vie predstaviť ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá víta, že minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) vyvodil personálne dôsledky voči vedeniu spoločnosti MH Manažment. Postup orgánov firmy v právnom spore ohľadom Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) označil za neprofesionálny.uviedla v reakcii na Žigovo rozhodnutie Žitňanská. Žiga chce jej rezortu dať prezrieť zmluvu, na základe ktorej mal advokát Radomír Bžán dostať niekoľkomiliónovú odmenu.Žitňanská nepozná detaily zmluvy ani obsah jej príloh. Jej ministerstvo sa na zmluvu pozrie. Šéfka rezortu justície ale zdôrazňuje, že jej ministerstvo nemôže dávať legálny výklad zákona, ani nemá kompetenciu rozhodnúť o platnosti zmluvy.doplnila.Otázka zastropovania odmien pre advokátov, ktorí by zastupovali štát v sporoch, je podľa nej komplikovanejšia. Nie je totiž spor ako spor.vysvetlila s tým, že minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) by mal pripraviť návrh, ako by sa mal štát v budúcnosti správať. Žitňanská vidí priestor skôr pre odmeňovanie za jednotlivé úkony ako pre podielovú odmenu.Dozorná rada spoločnosti MH Manažment dnešným dňom končí. Oznámil to dnes na brífingu šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD), ktorý považuje postup orgánov firmy v právnom spore ohľadom Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) za neprofesionálny. Podľa Žigu sa zmenia následne stanovy spoločnosti MH Manažment, a potom sa vykonajú aj zmeny v predstavenstve.Žiga tiež povedal, že výška odmeny pre advokáta na úrovni 77 miliónov eur bola neprimeraná a nikdy by nesúhlasil s jej vyplatením. Spokojný nie je ani s vyrokovanou sumou 17,6 milióna eur.dodal Žiga.