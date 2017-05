Žitňanská do leta podá návrh na zriadenie Mestského súdu v Bratislave

Na archívnej snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 14. mája (TASR) – Bratislavskí sudcovia neodmietajú myšlienku na reformu súdnictva v hlavnom meste, ktorá predpokladá zriadenie jedného alebo štyroch špecializovaných mestských súdov. Nepriamo to uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá už má v rukách pripomienky predsedov bratislavských súdov k jej zámeru.Pripomienky sú podľa ministerky málo konkrétne. Chce preto pokračovať v debate so šéfmi súdov a v priebehu tohto mesiaca sa tiež mieni stretnúť so všetkými sudcami Bratislavského kraja.zhrnula Žitňanská.Zámer ministerky predpokladá, že výkon súdnictva na prvom stupni bude sústredený pod jednu strechu. Súčasné sídla okresných súdov sú pre účely reformy priestorovo nevyhovujúce, štát bude preto potrebovať novú budovu. Na diskusiu o podrobnostiach je však podľa Žitňanskej ešte priskoro.reagovala.vysvetlila.Návrh na reformu bratislavských súdov chce ministerka predložiť na pripomienkovanie do leta. Zámer predstavila koncom apríla na zasadnutí Súdnej rady. Vzniknúť by mal jeden mestský súd alebo štyri špecializované mestské súdy pre územie hlavného mesta a okres Senec. Žitňanská podľa jej slov ešte nemá vyhodnotené, ku ktorej alternatíve sa prikloniť. Pripustila, že do pripomienkovania posunie obe alternatívy.doplnila.Analýza ministerstva ukazuje nemožnosť uspokojiť potreby zdieľanej budovy mestského súdu existujúcimi priestormi. Sídlom trestnej agendy má byť v budúcnosti pri oboch variantoch Justičný palác. Pre ostatné agendy bude štát potrebovať viac ako 14.000 štvorcových metrov plochy pri plánovanom počte 152 sudcov a 331 súdnych zamestnancov.Do súčasných budov piatich okresných súdov by sa nevošli jednotlivo ani štyri špecializované mestské súdy, a to pre prílišnú náročnosť občianskoprávnej agendy. Tá by vyžadovala rozdelenie aspoň do troch budov. Analytici konštatujú, že investície do existujúcich budov sú neekonomické v porovnaní s dlhodobým prenájmom alebo kúpou novej.Súčasný stav sídiel bratislavských okresných súdov hodnotí rezort ako nepriaznivý. Dlhodobo boli udržiavané tak, aby bola zabezpečená len ich nevyhnutná úroveň prevádzkyschopnosti. Ich znaleckú hodnotu stanovil na 29,62 milióna eur vrátane budovy na Lazaretskej ulici, ktorá bola kúpená pre OS Bratislava I. Do roku 2019 by podľa ministerstva bolo potrebné dať na ich prevádzkovanie a nevyhnutnú rekonštrukciu 17,72 milióna eur.Model mestského súdu alebo štyroch mestských súdov by mal byť odolnejší voči súčasnej vysokej fluktuácii sudcov a zamestnancov súdov a mal by umožniť výrazne väčšiu mieru špecializácie sudcov. Pri vhodnom umiestnení mestského, respektíve mestských súdov možno podľa ministerstva očakávať aj úsporu spojenú s ich fungovaním. Koncept by mal aj posilniť právnu istotu verejnosti, nakoľko rozhodovacia prax by mala byť jednotná.