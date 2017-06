Žitňanská hrozí demisiou, ak sa do Súdnej rady dostane Jankovská

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 14. júna (TASR) - Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) bude zvažovať svoje zotrvanie vo funkcii v prípade, ak do Súdnej rady prejde pri tajnej voľbe v parlamente štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská (nominantka Smeru-SD). Informuje o tom Denník N, odvoláva sa na viacero ľudí z poslaneckého klubu Most-Híd.Žitňanská považuje Jankovskej nomináciu do Súdnej rady za neprijateľnú. Vysvetľovať to mala tento týždeň aj na poslaneckom klube Mosta-Híd. Žitňanská nechcela denníku komentovať debaty na klube.píše denník.Šéf Mosta-Híd Béla Bugár potvrdil, že rokovania v rámci koalície o nominácii Jankovskej ešte stále prebiehajú. Na to, či chápe postoj Žitňanskej, denníku neodpovedal. Ministerka by mala o tejto veci podľa denníka hovoriť vo štvrtok s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).Jankovskú, ktorá prešla do politiky zo sudcovskej funkcie, navrhol do Súdnej rady predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej zo Smeru-SD. Žitňanská dlhodobo presadzuje, aby bola Súdna rada čo najviac oslobodená od politických vplyvov, pripomenul denník.