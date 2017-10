Žitňanská má predložiť pravidlá na využívanie právnych služieb štátom

Na snímke vpravo v popredí ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská (Most-Híd) a vľavo v pozadí podpredsedníčka parlamentu SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) počas mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej chce opozícia zaviazať vládu, aby vyvodila zodpovednosť v kauze vysokej odmeny pre právnika Radomíra Bžána v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG), 18. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Národná rada SR žiada vládu, aby zaviazala ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (Most-Híd) k predloženiu návrhu pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravia transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania. Takéto uznesenie z dielne koalície je vyvrcholením mimoriadnej schôdze k odmene pre advokáta Radomíra Bžána. Text predložil v pléne poslanec Róbert Puci (Smer-SD) a podporilo ho 125 členov snemovne zo 125 prítomných. Opozičný návrh uznesenia neprešiel.Opozícia, ktorá mimoriadne zasadnutie pléna iniciovala, mala pripravený rozsiahlejší text. Vo svojom uznesení chcela vyjadriť rozhorčenie nad vyrokovanou odmenou a zaviazať vládu, aby predložila informáciu o ďalšom plánovanom postupe v tejto kauze, ako aj o opatreniach, ktoré plánuje prijať. Okrem toho chcela poveriť ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), aby pokračoval v ďalšom rokovaní o konečnej výške odmeny pre advokátsku kanceláriu Bžána, pričom by sa mali zohľadniť priemerné výšky odmien za právne služby v rámci krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v arbitrážnych sporoch.Opoziční zákonodarcovia zároveň žiadali aj prijatie pravidiel na uzatváranie právnických zmlúv, aby sa takéto prípady nezopakovali. Žitňanská mala podľa nich do konca tohto roka predložiť do parlamentu novelu legislatívy, ktorá by upravila primerané odmeňovanie právnych zástupcov štátu. Opozícia tiež volala po vykonaní auditu všetkých právnych zmlúv, ktoré uzatvorili ministerstvá aj ostatné ústredné orgány štátnej správy. Preskúmať ich mal Najvyšší kontrolný úrad SR.