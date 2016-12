Žitňanská navrhla deväť trestov pre sudcov za pomalé rozhodovanie

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) využila v tomto roku svoju kompetenciu navrhovať disciplinárne stíhanie sudcov, ktorí si neplnia alebo porušujú svoje povinnosti. Od nástupu do funkcie v marci podala deväť disciplinárnych návrhov. Vo všetkých žiada potrestať sudcov za to, že spôsobili prieťahy v súdnom konaní.Dva návrhy zanechal Žitňanskej jej predchodca Tomáš Borec (nominant Smeru-SD). Oba smerujú voči jedinému sudcovi, ten by mal prísť pre prieťahy na pol roka o polovicu platu. V prvom konaní uznal disciplinárny senát sudcu vinným a uložil mu trojmesačné zníženie platu o 30 percent. Proti rozsudku sa obe strany odvolali. V zvyšných návrhoch navrhuje ministerka finančné tresty, v dvoch menej závažných prípadoch písomné napomenutie. O jednom návrhu už aj bolo rozhodnuté, disciplinárny senát sudcu oslobodil. Ministerstvo spravodlivosti podalo aj tu odvolanie.ozrejmila Žitňanská ako narába s kompetenciou navrhovať trestanie sudcov. Začiatkom budúceho roka sa chce rozprávať s predsedami tých súdov, ktorí sú v tejto veci nečinní.uviedla na margo návrhov, ktoré zatiaľ podpísala.Žitňanská nie je spokojná s tým, ako celkovo fungujú disciplinárne senáty. Ich činnosť považuje za. Chystá sa navrhnúť posilnenie právomoci Súdnej rady SR v tejto oblasti. Predstaví ich na začiatku januára 2017, budú súčasťou balíka zmien sudcovských zákonov.priblížila.Predošlý minister Borec podal počas štyroch rokov vo funkcii celkom 51 disciplinárnych návrhov. Necelá polovica z nich bola za pomalé rozhodovanie, tu navrhol tresty pre celkom 23 sudcov. Najprísnejší trest – odvolanie z funkcie sudcu navrhol exminister celkom osemkrát. Z toho štyri razy pre jednu a tú istú sudkyňu Okresného súdu Bratislava II. Disciplinárne senáty mu nevyhoveli ani v jednom prípade.