Žitňanská nepostihne šéfa súdu v Spišskej Novej Vsi za chybný výber

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) nebude vyvodzovať zodpovednosť voči predsedovi Okresného súdu Spišská Nová Ves Jánovi Slovinskému, ktorý chybne zložil výberovú komisiu pre výber dvoch sudcov jeho súdu. Po dnešnom stretnutí ministerky a predsedu súdu to oznámil hovorca rezortu Peter Bubla.Slovinský podľa Bublu počas dnešného stretnutia oboznámil ministerku so svojím stanoviskom k celej udalosti. „Kuviedol hovorca.Prezident SR Andrej Kiska vrátil v uplynulých dňoch Súdnej rade návrh na vymenovanie dvoch sudcov súdu v Spišskej Novej Vsi, nakoľko títo kandidáti vzišli z chybného výberového konania. Slovinský vymenoval do päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej rady.Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016. Súdna rada v pondelok (24.4.) nedokázala prijať v danej veci uznesenie a jej návrh na vymenovanie dvojice kandidátov za sudcov z januára tohto roka sa vráti hlave štátu v nezmenenej podobe.Žitňanská verí, že situácia, pokiaľ ide o menovanie uchádzačov, bude v dohľadnom čase uzavretá. „“ vysvetlil Bubla.Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady, v pondelok médiám vysvetlil, že sa spoľahol na podklady, ktoré mu k výberovému konaniu pripravila personalistka súdu. „Nebol dôvod jej neveriť, keď to veľakrát urobila dobre,“ uviedol.Podľa predsedu súdu to však nie je dôvod na zrušenie výberového konania. „“ zdôraznil. Obaja kandidáti pracujú na súde ako vyšší súdni úradníci. Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil.“ uzavrel Slovinský.V liste adresovanom Súdnej rade prezident Kiska uviedol, že jej návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože nesplnili predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. Prezident skonštatoval, že až do odstránenia nezákonnosti nemôže rozhodnúť.