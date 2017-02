ŽITŇANSKÁ: Postup Najvyššieho súdu v spore ÚPN s Babišom prekvapuje

Na archívnej snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. februára (TASR) – Postup Najvyššieho súdu (NS), ktorý zamietol dovolanie Ústavu pamäti národa (ÚPN) v prípade týkajúcom sa spolupráce Andreja Babiša s ŠtB, je pre ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (Most-Híd) prekvapením. Uviedla to dnes po zasadnutí vlády.povedala Žitňanská. Ministerka nechcela priamo komentovať verdikt NS s odôvodnením, že ako predstaviteľka výkonnej moci by mala byť zdržanlivá. O obsah rozhodnutia sa však bude zaujímať.doplnila.NS zamietol dovolanie ÚPN, ktorý namietal nezákonnosť výpovedí troch bývalých príslušníkov ŠtB pred nižšími súdnymi inštanciami. Tí totiž neboli zbavení mlčanlivosti. NS procesný nedostatok v dovolacom konaní odstránil. Dodatočne požiadal ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý vyhovel žiadosti o zbavenie mlčanlivosti.Expríslušníci ŠtB vypovedali na súde v prospech súčasného vplyvného českého politika, ktorý tak spor ohľadom jeho evidencie v zväzkoch ŠtB vyhral. ÚPN označil iniciatívny postup NS za neštandardný. Predseda správnej rady ústavu Ondrej Krajňák vyjadril svoje znepokojenie.kritizoval Krajňák, ktorý si podľa jeho slov nevie postup NS vysvetliť.NS tvrdí, že postupoval v súlade so zákonom.reagoval hovorca súdu Boris Urbančík.doplnila.