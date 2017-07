Žitňanská:Pre justíciu bude zdravšie,ak sa vysporiada s Harabinom samé

Štefan Harabin, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 14. júla (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti SR sa bude zaujímať o rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu Štefana Harabina, ktorý opätovne zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu v kauze sýkorovcov a po ktorom sa môže dostať na slobodu Ivan C., neprávoplatne odsúdený na doživotie. Uviedla to dnes ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).povedala Žitňanská v rámci dnešnej tlačovej konferencie v Bratislave.Opozičná strana SaS vo štvrtok (13.7.) vyzvala, aby orgány oprávnené podať disciplinárne návrhy, vrátane ministerky spravodlivosti, razantne konali a preverili sudcu Štefana Harabina v disciplinárnom konaní. Žitňanská dnes podanie disciplinárneho návrhu na bývalého predsedu Najvyššieho súdu nevylúčila.Podľa jej slov by však bolo pre súdnictvo lepšie, keby v prípadoch, ktoré sa týkajú sudcovskej etiky a rozhodovania sudcov konali jeho orgány.uviedla.doplnila s tým, že ona sama využíva svoje oprávnenie podávať disciplinárne návrhy v prípade súdnych prieťahov, kde je ministerstvo oprávnené viesť dohľad.Strana SaS reagovala na medializovaný prípad, v ktorom podľa liberálov Harabin pomáha uväzneným členom gangu sýkorovcov. SaS u Harabina vidí znaky závažného disciplinárneho previnenia za vedomé porušenie povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato. Liberáli pripomínajú, že za závažné disciplinárne previnenie sudcovi v krajnom prípade hrozí odvolanie z funkcie.Harabinov senát 7. júla opätovne zrušil rozsudok ŠTS v kauze sýkorovcov, ktorá je prerokúvaná pod názvom Róbert L. (Kýbel) a spol. Senát zároveň vec odňal pezinskému súdu a prikázal, aby o nej začal od začiatku rozhodovať Krajský súd v Banskej Bystrici. Nevyhovel pritom námietkam zaujatosti a nerešpektoval stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu a dvoch iných senátov tohto súdu.Ivan C., ktorého odsúdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku na doživotie za vraždy niektorých členov gangu diničovcov a je jedným z obžalovaných v kauze, sa tak môže v septembri dostať na slobodu. Skončí sa maximálna päťročná lehota na jeho väzbu.Zo strany predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej a predsedníčky Súdnej rady Lenky Praženkovej smeruje už voči Harabinovi šesť disciplinárnych návrhov, pričom mu hrozí aj najprísnejší trest – strata sudcovskej funkcie. V prípade troch návrhov sa mu podarilo uspieť, žiaden verdikt však zatiaľ nie je právoplatný.