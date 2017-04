Žitňanská predstavila zámer na vytvorenie Mestského súdu v Bratislave

Na archívnej snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) – V Bratislave by mohol čoskoro päť obvodných súdov nahradiť jeden mestský súd alebo štyri špecializované mestské súdy. Takýto zámer dnes členom Súdnej rady SR predstavila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Chce tak vyriešiť nepriaznivú situáciu na bratislavských súdoch.Členov rady ministerka informovala, že do pripomienkovania pripravuje materiál, ktorého zámerom je reorganizácia súdov v hlavnom meste v dvoch alternatívach.vyhlásila pred novinármi.Zámer ministerka najprv predložila minulý týždeň predsedom dotknutých bratislavských súdov, tí sa k nemu majú vyjadriť do konca tohto týždňa. Na reorganizáciu vidí niekoľko dôvodov. Chce podporiť špecializáciu sudcov v Bratislave a zvýšiť zastupiteľnosť sudcov v rámci špecializácií. Ďalej zlepšiť podmienky na ich prácu, aby zastavila vysokú fluktuáciu na niektorých bratislavských súdoch.zdôvodnila Žitňanská. Verejnosť by sa mohla dočkať rýchlejšieho a kvalitnejšieho rozhodovania.Ministerka nateraz nepredstavila, kde by mal nový mestský súd sídliť. Za dobré riešenie by považovala, keby to bolo pod jednou strechou. Nový súd by mal podľa predstáv šéfky rezortu začať fungovať ešte v tomto volebnom období. Nevylúčila, že by obdobný mestský súd vznikol aj v Košiciach. V minulosti mestské súdy v oboch najväčších mestách Slovenska boli. V Košiciach zanikol v roku 1993, v Bratislave o štyri roky neskôr.Predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková zámer označila za ideovo dobrý. Ocenila, že ministerstvo chce konečne pohnúť s kritickou situáciou, ktorá je na Okresnom súde Bratislava I.uviedla Bajánková.Podľa predsedu Krajského súdu Bratislava Ľuboša Sádovského návrh má šancu získať podporu bratislavských súdov.domnieva sa Sádovský.Sádovský apeloval, aby sa situácia prvého bratislavského okresného súdu začala riešiť čo najskôr.konštatoval Sádovský.