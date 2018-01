Žitňanská: Rezort spravodlivosti nemá zdroje na eurofondové korekcie

Na snímke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. januára (TASR) – V rozpočte slovenskej justície nie je dosť zdrojov na to, aby mohlo ministerstvo spravodlivosti zaplatiť miliónové korekcie za chyby pri eurofondových projektoch z éry bývalého ministra Tomáša Boreca (nominant Smeru-SD). Uviedla to ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá bude podľa jej slov musieť o situácii rokovať s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD).Rezort musí zaplatiť celkom 13,8 milióna eur za chyby v tendroch týkajúcich sa piatich IT projektov elektronického súdnictva. Európska komisia preplatí eurofondové projekty len čiastočne, keď bola ministerstvu udelená korekcia vo výške 25 percent výdavkov vyplývajúcich z kontrolovaných verejných obstarávaní.priznala Žitňanská, ktorej rezort sa s Úradom vlády SR dohodol na splátkach.objasnila v odpovedi na otázku, či bude v dôsledku toho nutné siahnuť na niektorú rozpočtovú kapitolu rezortu.Ministerstvo sa snažilo podľa ministerky argumentovať tým, že časť korekcií ide aj z obstarávaní odobrených Úradom verejného obstarávania, avšak neúspešne. Aj to bol dôvod, prečo zadala Žitňanská vypracovať analýzu situácie. Bez nej sa nechcela vyjadrovať bližšie k tomu, kde sa stala chyba, prípadne, kto pochybil. Vyvodiť personálnu zodpovednosť však zrejme nebude možné, naznačila Žitňanská.uviedla s tým, že ministerstvo opustili ešte pred jej príchodom. Podobné pochybenia by sa nemali v budúcnosti zopakovať, prisľúbila Žitňanská. Pod jej vedením zorganizoval rezort verejné vypočutia k dvom štúdiám pre súčasné eurofondové projekty.pomenovala.Korekcie sa týkajú projektov Elektronická zbierka zákonov (oprávnené výdavky 8,9 milióna eur, korekcie 2,2 milióna eur), Rozvoj elektronických služieb súdnictva (oprávnené výdavky 26,6 milióna eur, korekcie 6,7 milióna eur), Portál právnych informácií (oprávnené výdavky 4,9 milióna eur, korekcie 1,2 milióna eur).Tiež projektu Informačný systém Registra úpadcov (oprávnené výdavky 5 miliónov eur, korekcie 1,3 milióna eur) a Projektu budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry MS SR (oprávnené výdavky 9,4 milióna eur, korekcie 2,4 milióna eur). Ministerstvo spravodlivosti sa s Úradom vlády SR dohodlo na splátkach do konca júna 2020. Dohody k projektom sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.