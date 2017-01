Žitňanská si nie je istá, či dvojkolová voľba zabráni nástupu Kotlebu

Na kombosnímke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) a poslanec NR SR Marian Kotleba (ĽSNS). Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. januára (TASR) – Dvojkolová voľba predsedov vyšších územných celkov ani spoločný postup demokratických síl v nich nástupu Mariana Kotlebu a jeho ĽSNS samé o sebe nezabránia. V reakcii na navrhovanú zmenu ústavy a volebných zákonov to dnes uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Ministri dnes odsúhlasili návrhy koaličných poslancov za stranu Smer-SD a Most-Híd na novelu Ústavy SR a zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktoré sú v parlamente v druhom čítaní. Koaličné strany navrhujú zrušiť druhé kolo volieb predsedov kraja a tieto voľby by sa mali tiež do roku 2022 konať súčasne s komunálnymi voľbami.Žitňanská vysvetlila, že je v otázke zrušenia či zachovania druhého kola, návrh nevníma dramaticky. Pripomenula, že o zmene sa vedie dlhodobá diskusia.vysvetlila ministerka.Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) poukazuje, že Marian Kotleba sa stal šéfom Banskobystrického samosprávneho kraja aj napriek dvojkolovej voľbe.skonštatoval.Žitňanskej stranícky kolega, minister životného prostredia László Sólymos súhlasí so zmenami, ktoré presadzuje Most-Híd so Smerom-SD v parlamente.uviedol na margo obáv zo zrušenia druhého kola vo voľbách predsedov VÚC. Pripomenul, že pred štyrmi rokmi Marian Kotleba v prvom kole prehral a úspešným sa stal až v druhom kole.mieni Sólymos.Spojenie volieb do VÚC s komunálnymi je podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Verí, že okrem úspory tento krok prinesie aj vyššiu účasť ľudí vo voľbách. Problém nevidí ani v zrušení druhého kola voľby predsedov VÚC. Považuje ho zahovorí o návrhu vládnych poslancov Kaliňák. Nemyslí si, že tento krok pomôže do volených funkcií extrémistom. Argumentuje, že tým pomáhajú najmä médiáproti Smeru-SD.