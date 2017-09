ŽITŇANSKÁ: Sláviť ústavu znamená sláviť princíp, že zákon je nad mocou

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská počas odhalenia pamätnej tabule venovanej maďarským Židom, ktorí sa stali obeťami nacistického režimu v pracovnom tábore Bratislava - Petržalka v Bratislave 29. marca 2017. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) – Sláviť ústavu neznamená iba sláviť základný zákon štátu, ale malo by to znamenať sláviť princíp, na ktorom jej text stojí - že zákon a pravidlá sú nad mocou aj nad vzťahmi. V súvislosti s piatkovým (1.9.) štátnym sviatkom Dňa Ústavy SR to uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Podľa Žitňanskej je potrebné dať tomuto štátnemu sviatku aj širší, civilizačný obsah.zdôraznila na sociálnej sieti ministerka.Na margo otázky, či Slovensko potrebuje meniť ústavu, Žitňanská uviedla, že sú v nej pasáže, ktoré by sa dali upraviť inak a lepšie. „doplnila.