ŽITŇANSKÁ: Slovensko by nemalo mať viac ako tri registrové súdy

Bratislava 31. októbra (TASR) – Počet registrových súdov by sa mal v budúcnosti znížiť. Ich optimalizáciu navrhuje ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) ako súčasť opatrení na zlepšenie fungovania Obchodného registra (OR) SR.Sústava ôsmich registrových súdov by sa mala podľa ministerky zúžiť na maximálne tri. Vie si predstaviť sústredenie tejto agendy do jediného celoslovenského pracoviska. Uviedla to pre médiá počas pondelkového (30.10.) zasadnutia Súdnej rady SR.Žitňanská predložila vo štvrtok (26.10.) na diskusiu návrh opatrení na zlepšenie fungovania OR. Návrh by mala následne schváliť vláda a až po jej súhlase ministerstvo spustí celkovú reorganizáciu a modernizáciu v tejto oblasti. Podľa predstáv ministerky má byť zavŕšená do roku 2020.ozrejmila ministerka. Vychádza pritom z toho, že časť agendy prejde do externého prostredia a zníži sa množstvo úkonov, ktoré sa na súdoch budú robiť.Optimalizácia podľa ministerky môže zabezpečiť aj zjednotenie rozhodovacej praxe súdov v otázkach korporátneho práva.uviedla s tým, že sa v rámci tejto témy rieši viac vecí naraz.zdôraznila. Prvým krokom má byť reorganizácia registrových súdov, následne sa má zaviesť nový informačný systém Obchodného registra. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti preň je odsúhlasené.Postupným zavedením opatrení chce rezort dosiahnuť lepšie fungovanie a zvýšenie efektivity OR, čo má v konečnom dôsledku prispieť i k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Registrové súdy by mali byť odbremenené od nesporovej registračnej agendy, ktorá súvisí so zápismi do OR. Jej významná časť by sa mala presunúť na externých registrátorov, ktorými budú notári.Procesy by sa mali elektronizovať s cieľom zvýšiť presnosť a znížiť chybovosť zapísaných údajov. To sa má dosiahnuť zavedením výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis údajov, na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra a na výmaz zapísaných údajov z Obchodného registra s preddefinovanými kontrolami. Rezort chce napokon efektívnejšie prepojiť OR s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami, ktoré sú preň zdrojom informácií.