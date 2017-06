ŽITŇANSKÁ: Spôsob voľby šéfa RTVS nepomohol dôveryhodnosti politiky

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) – Okolnosti voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v parlamente nepomohli dôveryhodnosti politiky ani dôveryhodnosti verejnoprávnej inštitúcie. Po zasadnutí vlády to dnes uviedla ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vládnej strany Most-Híd Lucia Žitňanská.V druhom kole tajnej voľby v utorok (20.6.) v parlamente uspel Jaroslav Rezník, a to aj vďaka hlasom poslancov Mostu-Híd, ktorý najprv odmietal tohto kandidáta. Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), ktorý preferoval súčasného riaditeľa RTVS Václava Miku, to dnes komentoval s tým, že politické záujmy prevážili nad odbornými argumentmi a nad službou verejnosti.uviedla na margo voľby Žitňanská.Minister kultúry dnes predstavil návrh na zmenu voľby riaditeľa RTVS. Chce, aby namiesto parlamentu vyberal šéfa RTVS 15-členný zbor voliteľov zložený z odborníkov. Práve teraz vidí vhodný čas na zmenu pravidiel, ktoré podľa neho politicky účelovo nastavila v roku 2011 vláda Ivety Radičovej. Nový model z jeho pohľadu zaručí väčšiu politickú nezávislosť riaditeľa RTVS a jeho silný mandát od verejnosti.reagovala na návrh Maďariča Žitňanská. „vysvetlila.„V každom prípade je to aj o politickej kultúre. Nie som si istá, že keď sa politici schovajú za kvázi odborné grémium, tak to automaticky znamená, že sa zbavia ochoty vplývať na to, kto bude riaditeľ RTVS,“ mieni Žitňanská.Novým generálnym riaditeľom RTVS bude od augusta Jaroslav Rezník. Rozhodli o tom v utorok (20.6.) v druhom kole tajnej voľby poslanci Národnej rady SR. Od členov snemovne získal šéf TASR v tajnej voľbe 95 hlasov. Rezník nahradí vo funkcii Václava Miku. Miku volilo v tajnej voľbe 50 poslancov. Hlasovalo spolu 147 zákonodarcov. Generálny riaditeľ sa volí na päť rokov.