ŽITŇANSKÁ: Súdnu radu by mal viesť sudca, ktorý spája sudcovský stav

Na snímke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská prichádza na 11. schôdzu vlády SR, 8. júna 2016 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júl (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vidí medzi členmi Súdnej rady v novom zložení vhodného kandidáta na predsedu tohto súdneho orgánu. Uviedla to v utorok (4.7.) na tlačovej konferencii, počas ktorej predstavila najnovšie legislatívne zámery ministerstva spravodlivosti.Žitňanská nikoho nemenovala. Zdôraznila, že sa chce vyjadrovať všeobecne, v záujme pokračujúcich dobrých vzťahov so Súdnou radou aj v jej štvrtom volebnom období.potvrdila.charakterizovala ministerka, aký by mal byť nový predseda Súdnej rady.Meno nového lídra slovenskej justície by mohlo byť známe 11. júla. Na tento deň zvolal prvé zasadnutie rady v jej štvrtom volebnom období Ján Havlát, ktorý ju ako vekovo najstarší člen dočasne vedie potom, ako uplynulo funkčné obdobie doterajšej predsedníčky Jany Bajánkovej.Viacerí členovia rady sú presvedčení, že predsedom by aj naďalej mal byť zástupca sudcov. S tým vyjadrila súhlas aj ministerka. Úvahu považuje za logickú.domnieva sa Žitňanská. Pripomenula, že rada má významné kompetencie pri výbere sudcov, volí predsedu Najvyššieho súdu, bude vyberať sudcov, ktorí budú hodnotiť ostatných sudcov, má dohľad nad disciplinárnymi konaniami.doplnila ministerka spravodlivosti.Súdna rada sa tento rok personálne obmieňa, 11. júla v nej po prvý raz zasadne osem nových zástupcov sudcov, ktorí vzišli z májových volieb. Kandidovať už nemohla Bajánková ani súčasný podpredseda rady Ján Vanko.Počas volebného zasadnutia bude rada nekompletná, parlament totiž zatiaľ nezvolil náhradu za Alenu Šiškovú, ktorej funkčné obdobie uplynulo 28. júna. Čakať sa nebude ani na jesennú obmenu dvoch zástupcov vlády v rade, po ktorej bude tohtoročná personálna obmena dokončená.Najviac hlasov v májových voľbách ôsmich členov Súdnej rady získal Miloš Kolek z Krajského súdu v Prešove, ktorého podporilo 677 sudcov. Na druhom mieste skončila sudkyňa Najvyššieho súdu Lenka Praženková (672 hlasov). Aj doterajšia predsedníčka Jana Bajánková z Najvyššieho súdu v rade zastupovala sudcov.