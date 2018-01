Žitňanská: Treba využiť diplomatické kanály na vydanie Ľuboša K. do SR

Na snímke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. januára (TASR) – Treba využiť diplomatické kanály, aby bol Ľuboš K., bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS), vydaný z Mali na Slovensko. Uviedla to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.povedala.Spomenula aj príklad Francúzska, ktoré má mať s Mali uzavretú zmluvu o vydávaní osôb.Pripustila aj možnosť, že Ľuboš K. by bol vypočutý priamo v zahraničí, podľa nej je to však otázka na orgány činné v trestnom konaní.Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Ľuboš K. tvrdil, že únos Michala Kováča ml. riadil osobne vtedajší šéf SIS Ivan Lexa.uviedol Ľuboš K. vo vyhlásení zverejnenom v denníku Sme. Akciu podľa jeho slov zo služobného auta v blízkosti kontroloval vtedajší námestník tajnej služby Jaroslav Svěchota. Lexa podľa Ľuboša K. dával rozkazy zo svojej kancelárie. Ľuboš K. o kauze chce vypovedať.