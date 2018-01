Žitňanská: Väznica v R. Sobote je potrebná, existujúce sú preplnené

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Rimavská Sobota 11. januára (TASR) – Výstavba novej väznice v Rimavskej Sobote je potrebná pre dlhodobý trend naplnenosti až preplnenosti kapacít 18 existujúcich ústavov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Na dnešnom predstavení projektu výstavby väznice v Rimavskej Sobote to uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská s tým, že návrh na realizáciu tohto nového väzenského zariadenia predloží na schválenie vláde SR začiatkom aktuálneho roka.povedala ministerka a doplnila, že je to základný dôvod, pre ktorý potrebujú rozšíriť kapacitu väzníc na Slovensku.Ako ďalší dôvod spomenula vytvorenie primeraných podmienok pre odsúdených.vysvetlila Žitňanská.Rimavskú Sobotu ako miesto vytvorenia novej väznice si ministerstvo podľa jej slov vybralo z dôvodu, že na juhu Banskobystrického kraja a v priľahlých oblastiach dnes takéto zariadenie chýba.zdôraznila ministerka.Podľa slov generálneho riaditeľa ZVJS Milana Ivana je na Slovensku dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených osôb. Aktuálne je v ústavoch na výkon väzby a výkon odňatia slobody zhruba 10.200 osôb.konkretizoval.Plánovaná väznica v Rimavskej Sobote-Sabovej má mať podľa jeho slov kapacitu 832 odsúdených v minimálnom, strednom, ako aj v maximálnom stupni stráženia. V areáli väznice je plánovaná i výrobná hala, pričom podľa Ivana by mali byť vytvorené pracovné príležitosti pre 60 percent odsúdených, ktorí sú zaraditeľní do práce. Zachovaný má byť aj výkon trestu odňatia slobody v súčasnom otvorenom oddelení. Rezort spravodlivosti očakáva v novej väznici vytvorenie 298 pracovných miest príslušníkov ZVJS a 42 miest bežných zamestnancov.Financovanie výstavby väznice má byť podľa ministerstva spravodlivosti realizované formou verejno-súkromného partnerstva (PPP), pričom investičné náklady sú odhadované na úrovni 58 miliónov eur. Doba výstavby je plánovaná na 18 až 24 mesiacov, pričom v prípade ideálnych podmienok by podľa Ivana mohla začať v poslednom štvrťroku 2019 a prevádzkovaním väznice by sa začalo v druhom polroku 2021.