ŽITŇANSKÁ: Zmeny vo výbere sudcov zlepšia obsadzovanie voľných miest

Bratislava 12. mája (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) víta, že parlament definitívne schválil zmeny v sudcovských zákonoch. Za najzásadnejšie považuje zmeny vo výbere sudcov. Očakáva, že pomôžu operatívnejšie obsadzovať uvoľnené miesta sudcov na súdoch.pripustila ministerka vo štvrtok (11. 5.) na medzinárodnej konferencii venovanej 15. výročiu vzniku Súdnej rady, ktorá sa uskutočnila v Bratislave.uviedla s tým, že ide zhruba o desať percent z celkového počtu sudcovských miest.Obsadzovanie uvoľnených miest novými sudcami natiahlo aj preverovanie ich spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom (NBÚ). Previerky presadil v Ústave SR v roku 2014 Smer-SD spolu s KDH. Po ich zavedení sa čas obsadenia uvoľneného miesta predĺžil na deväť mesiacov až rok. Ministerka verí, že sa ho pomocou hromadných výberových konaní podarí výrazne stlačiť.Po novom už nebudú okresné súdy vyberať sudcovské posily samy, ale sa výber nových sudcov uskutoční minimálne raz ročne, v rovnaký deň vo všetkých ôsmich krajoch súčasne. Z týchto hromadných výberových konaní vznikne zoznam kandidátov na funkciu sudcu, ktorí po previerkach NBÚ budú pripravení nastúpiť na uvoľnené miesta.Prvé hromadné výberové konania by sa podľa Žitňanskej mali uskutočniť v zime alebo na jar budúceho roka. Najprv sa totiž musí uskutočniť proces kreovania novej Súdnej rady, ktorej tretie funkčné obdobie práve končí. Rada po novom získa kompetenciu vypisovať hromadné výberové konania.odhadla ministerka.Za dôležité Žitňanská považuje aj to, že novelizovaná zákonná úprava výberu sudcov môže zvýšiť verejnú kontrolu ich výberu. Do justície by sa tak mohli dostať kvalitnejší právnici.doplnila ministerka.Zmeny v sudcovských zákonoch odobrili poslanci parlamentu definitívne v stredu (10. 5.). Reformný balík prináša zmeny vo výbere sudcov, v ich hodnotení aj v disciplinárnych konaniach. Ministerstvo spravodlivosti deklarovalo, že úprava má okrem iného za cieľ prispieť k napĺňaniu práva na spravodlivý súdny proces garantovaný Ústavou SR aj Listinou základných práv a slobôd. Zmeny sa majú dostať do praxe od 1. júla 2017.Po novom budú hodnotiť sudcov profesionálne hodnotiace komisie zložené zo sudcov alebo emeritných sudcov, ktoré vzniknú v rámci každého kraja a komisia z jedného kraja bude vždy hodnotiť sudcov z iného kraja. Končí sa tak stav, kedy kolega hodnotil kolegu v rámci toho istého súdu. Hodnotenia budú zverejňované, pričom dvojnásobné negatívne hodnotenie bude aj naďalej závažným disciplinárnym previnením a tretie po sebe nasledujúce negatívne hodnotenie je dôvodom pre vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti s možnosťou zániku funkcie sudcu.V oblasti disciplinárnych konaní sa ministerstvo zameralo na ich zrýchlenie a tiež na to, aby existovali aj nástroje voči prieťahom v nich. Dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní bude mať po novom Súdna rada, ktoré bude mať kompetencie aj nástroje na to, aby v prípade prieťahov mohla konať.