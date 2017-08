Žitný: 2. stupeň teroristického ohrozenia ešte neznamená reálnu hrozbu

Milan Žitný, archívne foto. Foto: Facebook Milan Žitný Foto: Facebook Milan Žitný

Bratislava 23. augusta (TASR) – Oddnes prijatý II. stupeň teroristického ohrozenia ešte neznamená reálnu hrozbu. Uviedol dnes pre TASR slovenský bezpečnostný analytik Milan Žitný.uviedol Žitný.Na Slovensku platí od 14.00 h dnešného dňa zvýšený II. stupeň teroristického ohrozenia. Znamená to, že spáchanie teroristického trestného činu na území Slovenska je síce málo pravdepodobné, ale nie je to možné vylúčiť. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.povedal Gašpar.Policajný prezident však pripomenul, že v najbližšom období je na Slovensku plánovaných viacero kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, na ktorých sa očakáva prítomnosť veľkého počtu osôb. Konkrétne spomenul výročie Slovenského národného povstania, Deň ústavy SR, ale napríklad aj letecké dni.uviedol Gašpar aj vzhľadom na situáciu v Európe a posledné teroristické útoky vo viacerých krajinách.Zdôraznil, že mu nejde o šírenie paniky a II. stupeň bol už v Slovenskej republike v minulosti vyhlásený. Pre políciu to napríklad znamená, že zvýši počet obchôdzkových služieb, pričom sa sústredí na objekty ako nákupné centrá či železničné stanice.Vyhlásenie II. stupňa teroristického ohrozenia schválil minister vnútra.