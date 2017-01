Živí sa na Malte 'bijú' o hrobové miesto. V poradovníku je 7000 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valletta 13. januára (TASR) - Od 5000 do 8000 eur sú ochotní zaplatiť obyvatelia maltskej metropoly za miesto na cintoríne Maria Addolorata vo Vallette, ktorý bol založený v roku 1869. Na zozname čakateľov je vyše 7000 osôb.Denník Times of Malta uviedol, že ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nestanovilo žiadne maximálne ceny pre nové hrobové miesta v plánovanej časti cintorína, ale už zostavilo zoznam takmer 400 potenciálnych majiteľov hrobov. Väčšina z nich má prísľub predajnej zmluvy ešte zo začiatku roka 2013.Rozšírenie najväčšieho cintorína na ostrove o 2880 nových hrobov má byť schválené úradom pre plánovanie vo februári a vláda hľadá súkromného partnera pre realizáciu tohto projektu za 16 miliónov eur. Denník upozornil, že na zozname čakateľov je takmer 7000 ľudí, pričom niektorí z nich podali žiadosť už pred 15 rokmi.V roku 2012 mala vláda plány na obnovu cintorína a jeho rozšírenie o 2500 nových miest v cene do 5000 eur, po voľbách v roku 2013 sa však plány nerealizovali.Neskôr sa objavil návrh rozšíriť cintorín za účasti súkromného investora o 9000 hrobov v cene za 8000 eur. Návrh neprešiel a vláda má teraz menej ambiciózne plány - pridať menej ako 3000 nových miest v maximálnej cene do 5000 eur. Cenu má v najbližších týždňoch oficiálne spresniť rezort zdravotníctva.