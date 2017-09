Živnostníci, pozor: poistné počas práceneschopnosti neplatíte

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Živnostníci počas práceneschopnosti poistné neplatia, poistenie im však trvá. Poistné nemusia platiť odo dňa uznania dočasnej pracovnej neschopnosti.Aj keď počas práceneschopnosti nie je SZČO povinná platiť poistné, poistenie v Sociálnej poisťovni jej trvá. Ak by však práceneschopnosť trvala dlhšie ako 52 týždňov, po uplynutí tohto obdobia by sa jej poistenie v zmysle zákona prerušilo. Prerušenie poistenia je potom SZČO povinná nahlásiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu FO – a to v lehote do ôsmich dní od prerušenia.Po ukončení práceneschopnosti je potrebné rovnakým spôsobom, teda prostredníctvom registračného listu, oznámiť poisťovni aj ukončenie prerušenia.TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.