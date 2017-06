Živnostníci: Štát rodinné podnikanie nepodporuje, skôr ho likviduje

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 3. júna (TASR) – Rodinné podnikanie štát vôbec nepodporuje, preto v ňom nemá kto pokračovať. Pre TASR to uviedol Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), ktorý v súvislosti s existujúcimi podmienkami hovorí o likvidácii rodinných firiem.Zväz poukázal na to, že podmienky na podnikanie rodinných firiem v SR sú rovnaké ako pre akékoľvek iné firmy.vysvetlil.Na Slovensku je podľa neho niekoľko desiatok tisíc živnostníkov a rodinných zamestnávateľov, chýba však záujem zviditeľniť sa a propagovať svoje aktivity cez registráciu remeselného stavu v stavovských organizáciách podnikateľov.zdôraznil živnostenský zväz.Štát by mal podľa neho zjednodušiť prevod majetku v rodinnej firme z rodičov na deti, ktoré pokračujú v podnikaní.upozornil SŽZ.Ďalší problém vidí v tom, že väčšina týchto podnikov má sezónnu prácu a ak zamestnávajú aj iných ľudí ako rodinu, v zime im nemajú čo dať robiť. Domnieva sa preto, že tu by mal nastúpiť štát a pomôcť buď finančne, alebo prevziať na seba povinnosť úhrady odvodov do poisťovní za týchto ľudí v období, keď svoju prácu vykonávať nemôžu.konštatoval zväz.Zároveň dodal, že malí živnostníci nezarábajú 'obrovské peniaze' a niekedy sa boria s financiami a problémami uhrádzať faktúry, keď im niekto nezaplatí. Privítal by preto taký zákon, aby si nikto nedovolil faktúry nezaplatiť a takéto konanie bolo trestným činom.uzavrel SŽZ.