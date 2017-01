Živnostníci už dostávajú oznámenia o novej výške odvodov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia, v ktorých im v súvislosti s novým minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom na platenie poistného oznamuje výšku sociálnych odvodov platných od 1. januára 2017. Celkovo bude zaslaných 148.582 oznámení, z toho časť elektronicky prostredníctvom e-schránok a časť poštou.Poistné v novej výške za január 2017 je potrebné uhradiť do 8. februára 2017. SZČO a dobrovoľne poistené osoby (DPO), ktorých sa zmena maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu týka a poistné platia trvalým príkazom, by nemali zabudnúť na zmenu trvalého príkazu v banke a správnu identifikáciu platby.Suma poistného vypočítaná z nového minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 eura je pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2017 vo výške 146,35 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená, dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, predstavuje výšku 155,18 eura.Ak povinne poistené SZČO do 31. decembra 2016 platili poistné z maximálneho vymeriavacieho základu 4290 eur a ich skutočný vymeriavací základ podľa údajov z daňového priznania za rok 2015 je vyšší ako 4290 eur až do sumy 6180,99 eura, za obdobie od 1. januára 2017 už platia poistné zo skutočného vymeriavacieho základu. Ak je ich skutočný vymeriavací základ 6181 eur a viac, platia z nového maximálneho vymeriavacieho základu, pričom suma poistného vypočítaná z nového maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO je 2048,99 eura. Dobrovoľne poistený si výšku maximálneho vymeriavacieho základu určuje sám.TASR informovala Sociálna poisťovňa.