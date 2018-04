Život bocianov približuje v košickej knižnici výstava fotografií

Bociany biele, ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Košice 21. apríla (TASR) – Pohľady na život bocianov prináša najnovšia výstava fotografií vo Verejnej knižnici Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach. Zábery vytvoril profesor Štefan Vilček, vedecký pracovník Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Hoci sa profesionálne zameriava na molekulovo-genetický výskum vírusov infikujúcich zvieratá, jeho veľkou vášňou je cestovanie a fotografovanie prírody, najmä vtáctva.Vystavené fotografie dokumentujú život bocianov a jeho fázy, pričom vnímavý fotograf im dal aj umelecký rámec v kontexte prírodných úkazov z ich bezprostredného životného prostredia. Zachytáva prílet bocianov, stavbu a opravu hniezd, zakladanie rodín, starostlivosť o mláďatá, kŕmenie, rast a prvé vzlety bocianov, ako aj ich zhromažďovanie a odlet do Afriky. Za vhodnými motívmi cestoval autor najmä po východnom Slovensku, ale aj do rakúskeho Marcheggu, kde bociany hniezdia na stromoch.spomína na svoje prvé kontakty s bocianmi profesor Vilček.Výstava Zo života bocianov je v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej 5 otvorená od 19. apríla do 22. mája.