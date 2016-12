Život v južnom Anglicku komplikuje hustá hmla

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 28. decembra (TASR) - Desiatky letov dnes zrušili alebo odložili pre slabú viditeľnosť na londýnskom letisku London City v dôsledku hustej hmly, ktorá sa vyskytla v oblasti južného Anglicka. Napísal to britský denník The Guardian.Hustá hmla, ktorá dnes celý deň komplikovala dopravu v Británii, by sa podľa predpovedí meteorológov mala udržať aj v priebehu štvrtka.Pre zlú viditeľnosť zrušili alebo odložili dnes ráno na letisku London City desiatky letov. Mnoho prichádzajúcich letov zasa dispečeri odkláňali na iné letiská.Nepriehľadná hmla okrem vzdušnej dopravy znepríjemňovala tiež cestnú. Pri hromadnej havárii na ceste A40 zahynula žena. Šoférovanie bolo podľa svedkov "".Britský meteorologický úrad oznámil, že platnosť výstrahy pred nepriaznivým počasím, ktorú vydal v utorok, obnoví aj pre štvrtok. Oranžové varovanie pred hmlou platí pre celé Anglicko a Wales.Na záznamoch meteorológov vidno, ako hmla pokryla takmer celú oblasť južného Anglicka.Viditeľnosť na letisku London City klesla na príletovej a odletovej dráhe pod 50 metrov. "" uviedol hovorca letiska.