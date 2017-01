Životné jubileum Mariána Vargu pripomína bratislavská výstava

Marián Varga Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 14. januára (TASR) – V Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) je výstava s názvom Marián Varga. Autor Peter Procházka Stanley spolu s občianskym združením FOTOFO ju pripravili na počesť 70. jubilea tejto výraznej slovenskej hudobnej osobnosti.Na piatkovú (13.1.) vernisáž výstavy hudobník pre zdravotné problémy neprišiel, ale je na každom zo 40 záberov. Najčastejšie sediaci za svojím obľúbeným klávesovým nástrojom. Tiež na spoločenskom posedení s členmi svojich bývalých kapiel, ale aj v spoločnosti iných hudobníkov, spisovateľov, filmárov, hercov, politikov a iných osobností. Okrem koncertov je zvečnený pri hraní na otvorení výstav výtvarníkov Adolfa Borna (1985) a Juraja Bartusza (2002) v Galérii mesta Bratislavy, na svadbe hudobníka Jána Baláža (1975), kde je jediný raz v spoločenskom obleku. Návštevník zistí, kedy získal Cenu SOZA a kto bola jeho múza Macurinka Pinka. Nechýbajú fotografie Vargu s manželkou Jankou ani s fanúšičkami vo V-klube zo 60. rokov.na otvorení výstavy povedal jej kurátor Peter Horváth.Dlhodobé fotografovanie potvrdzujú zábery z rokov 1968 a 2004, kde je Varga so spoluhráčom zo skupiny Prúdy Vladimírom Mallým, aj ďalšie novšie. Tiež skutočnosť, že aj na svojej vernisáži bol Peter Procházka s neodmysliteľným fotoaparátom. Od roku 1968 je to 28. výstava tohto bratislavského rodáka (1952). Okrem monografií V-klub (2008) a Legenda V-klub (2015) jeho fotografie boli uverejnené vo viacerých filmoch a takmer 60 publikáciách. Za celoživotnú tvorbu získal Cenu Slovak Press Photo 2015.Výstava potrvá do 24. februára.