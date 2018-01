Životnosť vecí kúpených na úver by mala presiahnuť dobu splácania

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Začiatok roka môže priniesť mnohým domácnostiam finančné komplikácie. Po Vianociach, ktoré bývajú obvykle jednou z najnákladnejších častí roka, sú rodinné rozpočty často vyčerpané. Ak sa do toho objavia neočakávané výdavky, prichádza problém, z čoho ich zaplatiť. Preto pri braní úveru treba postupovať zodpovedne.radí analytik spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Roman Müller.Podľa neho každá solídna úverová spoločnosť a banka uchádzača o úver preverí, aby zistila, či je vôbec schopný požičané peniaze splácať. Pri úvere je dobré riadiť sa zásadou, že životnosť vecí by mala presiahnuť dobu splácania pôžičky.Vhodné je tiež vybrať si len z ponuky bezpečných a preverených spoločností, ideálne takých, ktoré sú pod kontrolou Národnej banky Slovenska.zdôrazňuje Müller.Pred samotným podpísaním zmluvy o úvere by záujemca o úver nemal mať žiadne nezodpovedané otázky či pochybnosti. Má právo si zobrať návrh zmluvy domov na preštudovanie.uzatvára Müller.