Zjazd AfD v Kolíne nad Rýnom sprevádzajú potýčky s protestujúcimi

Nemecká polícia zabezpečila protestný pochod proti straníckemu zhromaždeniu nemeckej nacionalistickej strany AfD (Alternatíva pre Nemecko). V Kolíne, 22. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom 22. apríla (TASR) - Viac ako 50.000 ľudí sa malo zúčastniť na dnešných demonštráciách v Kolíne nad Rýnom, ktoré sa konajú pri príležitosti tamojšieho zjazdu pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Protestujúci sa v priebehu dňa dostávali do potýčok s políciou, pričom utrpeli zranenia dvaja policajti a jedna osoba bola predbežne zadržaná.Stovky ľavicových demonštrantov sa zhromaždili pred hotelom v centre mesta, ktorý je dejiskom dvojdňového straníckeho zjazdu, aby sa pokúsili zabrániť vo vstupe približne 600 členom AfD. Do ulíc bolo vyslaných približne 4000 policajtov v snahe zamedziť stretom odporcov AfD s jej podporovateľmi.Na jednej z dnešných demonštrácií proti populistickej politike AfD mali vystúpiť aj krajinská premiérka Severného Porýnia-Vestfálska Hannelore Kraftová a predseda nemeckých Zelených Cem Özdemir.Napätie vzniklo aj na samotnom zjazde, keď spolupredsedníčka AfD Frauke Petryová neuspela s pokusom, aby delegáti hlasovali o straníckej stratégii, ktorú navrhla. Zamietnuté boli aj ďalšie návrhy týkajúce sa ideologického smerovania AfD.Stretnutie v Kolíne nad Rýnom sa koná iba niekoľko dní po tom, ako Petryová oznámila, že nebude líderkou svojej strany v blížiacich sa parlamentných voľbách.Politička, ktorá má za sebou v uplynulých mesiacoch intenzívny vnútrostranícky boj s kritikmi, v zdôvodnení uviedla, že AfD čelí od jesene 2015 absencii spoločnej stratégie, takže imidž strany trpí a jej vedenie neustále prekvapujú úplne neočakávané a nekoordinované výroky istej menšiny v strane. To odstrašilo časť potenciálnych voličov AfD, ktorej voličská základňa sa v ostatnom čase výrazne zmenšila.