Zjazdári úspešní na MS:Beňuš strieborný, Kortišová a Kopúnová bronzové

Na snímke slovenský reprezentant Matej Beňuš. Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky:



K1ž: 1. Claire Brenová 51,73, 2. Manon Hostensová (obe Fr.) 51,91, 3. Hannah Brownová (V. Brit.) 52,37



K1m: 1. Anže Urankar 45,95, 2. Nejc Znidarčič (obaja Slovin.) 46,34, 3. Gaetan Guyonnet (Fr.) 46,54



C1ž: 1. Claire Haabová (Fr.) 58,45, 2. Martina Satková 58,94, 3. Marie Němcová (obe ČR) 59,29



C1m: 1. Ondřej Rolenc (ČR) 50,29, 2. Matej BEŇUŠ (SR) 50,47, 3. Blaz Cof (Slovin.) 51,26



C2m: 1. Dazeur - Santamaria 49,39, 2. Debray - Lapointe 50,01, 3. Mareau - Troubady (všetci Fr.) 50,79



C2ž: 1. Paloudová - Němcová (ČR) 59,26, 2. Durandová - Coatová (Fr.) 59,67, 3. Barbora KORTIŚOVÁ - Katarína KOPÚNOVÁ (SR) 1:00,29

Pau 30. septembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta v šprinte zažili vo francúzskom Pau okrem slalomárov medailovú radosť aj zjazdári. Medzi singlistami vybojoval striebro Matej Beňuš a bronz deblistky Barbora Kortišová - Katarína Kopúnová.Beňuš zažil v sobotu v rovnakom kanáli aj neúspech, keď nepostúpil do finále v slalome singlistov. Čiastočne si mohol sklamanie vynahradiť v zjazde, ktorý síce nie je jeho hlavnou náplňou, no druhý najrýchlejší čas v kvalifikácii ho oprávňoval myslieť aj na medailové priečky. Medzi 12-timi finalistami si najskôr na 1. medzičase zapísal miernu stratu, na druhom už bol spomedzi všetkých, ktorí štartovali pred ním, najrýchlejší a v cieli sa mu čas zastavil na 50,47. Predbehnúť a vytlačil zo zlatého piedestálu ho mohol jedine Čech Rolenc. Porovnávania boli dramatické, na 2. medzičase mal Beňuš k dobru 0,50 sekundy, no v cieli bol Rolenc rýchlejší o 0,18 s. Napriek tomu sa Beňuš zaslúžil o veľký historický úspech slovenského zjazdu s premiérovou medailou pre singlistov.Obhajkyne titulu deblistky Barbora Kortišová - Katarína Kopúnová mali pred sebou veľkú výzvu, stlačiť čas pod jednu minútu, aby si zlato z vlaňajších MS v Banja Luke zopakovali. V kvalifikácii skončili druhé (59,46), vo finále tretie časom 1:00,29 a na konto slovenského zjazdu pripísali ďalší vzácny, tentoraz bronzový kov.Finále na diaľku sledoval aj 11-násobný majster sveta v zjazde na dlhej trati i šprinte Jaroslav Slučik.V histórii zjazdárskeho šprintu nazbierali Slováci už deväť vzácnych kovov (3-3-3).