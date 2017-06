Zjednodušenie administratívy na školách poslanci neodsúhlasili

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) – Školám neubudne administratívy. Poslanci dnes neposunuli do druhého čítania novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne opozičného hnutia OĽaNO-NOVA. Predkladatelia navrhovali, aby školy a školské zariadenia podávali štatistické výkazy iba elektronickou formou a taktiež chceli odbremeniť školy od duplicitnej byrokracie.Podľa predkladateľov poskytujú školy a školské zariadenia každoročne kvantum najrôznejších informácií prostredníctvom množstva formulárov aj na štatistické účely. Napriek rovnakému právnemu základu ich poskytovania sa najmä forma ich podania líši od jedného štatistického výkazu k ďalšiemu.priblížili. Preto navrhovali povinné zavedenie výlučne elektronickej formy podávania štatistických výkazov školou a školským zariadením.Poslanci za OĽaNO-NOVA ďalej uvádzajú, že od informatizácie verejnej správy sa zároveň očakáva jednoduchá a rýchla dostupnosť údajov nachádzajúcich sa v jednotlivých informačných systémoch pre všetky subjekty verejnej správy.dodávajú. Navrhovali preto, že v prípade, že škola poskytne údaje do informačného systému verejnej správy, nebude už povinná opakovane ich zasielať ostatným orgánom verejnej správy.Poslanci neposunuli do druhého čítania ani návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní od nezaradeného poslanca Ota Žarnaya, ktorým chcel podporiť zabezpečenia riadnej školskej dochádzky žiakov a skvalitnenie vedomostnej úrovne žiakov pri prechode do vyššieho ročníka. Poslanec navrhoval, aby žiak v prípade, že počas školského roka vymešká viac ako 35 percent z celkového počtu vyučovacích hodín počas povinnej školskej dochádzky, opakoval ročník. A to bez ohľadu, či sú vymeškané hodiny ospravedlnené, alebo neospravedlnené.Pri viac ako 25 percentách vymeškaných vyučovacích hodín v danom predmete navrhoval komisionálne preskúšanie. Poslanec chcel taktiež novelou zákona zakotviť právo rodiča na informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch plnoletého dieťaťa na strednej škole.