ZĽADOVATELÁ CESTA SI VYŽIADALA OBEŤ: Pri Kvetoslavove zomrela žena

Snímka z miesta nehody. Foto: TASR - KR PZ v TRNAVE Foto: TASR - KR PZ v TRNAVE

Trnava/Dunajská Streda 25. januára (TASR) - Na zľadovatenej ceste druhej triedy č. 503 v okrese Dunajská Streda, medzi obcami Kvetoslavov a Hubice, došlo vo štvrtok krátko po 7. hodine k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrela 47-ročná žena. Vodička vozidla VW Golf predchádzala auto a pri zaraďovaní späť do svojho jazdného pruhu dostala šmyk. V dôsledku toho prešla do protismeru, kde sa čelne zrazila s oprotiidúcim Audi A6.Vodička Golfu utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vodičku Audi previezli do nemocnice, rozsah jej zranení zatiaľ nie je známy, nemalo by ísť o závažnejšie zranenia. Do havarovaných áut následne narazil vodič Škody Fabia, ktorý je bez zranení. Polícia miesto nehody uzavrela a vykonáva odklon premávky cez obec Mierovo. Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.Polícia vyzýva vodičov, aby jazdili s ohľadom na poveternostné podmienky a neriskovali zbytočne rýchlou jazdou. Niektoré úseky môžu byť veľmi zradné, treba si dávať pozor najmä v ranných a večerných hodinách, kedy môžu byť cesty zľadovatené. Informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.