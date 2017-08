Zlatá Idka bola známou baníckou obcou, doteraz má vyše 100 štôlní

Na snímke obec Zlatá Idka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

História obce je spojená s ťažbou striebra a ďalších vzácnych kovov

Na snímke dedičná štôlňa Brauner, vpravo obyvateľka obce Viera Filčáková. Zlatá Idka, 25. augusta 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bývalá zvonica dnes približuje návštevníkom históriu baníctva

Históriu baníckej obce Zlatá Idka v okrese Košice - okolie majú možnosť turisti spoznať vďaka malému obecnému múzeu. Nachádza sa vo zvonici, v časti obce nazývanej Rieka. Návštevníci cez fotografie a sprievodné texty spoznajú históriu obce a dozvedia sa o ťažbe vzácnych kovov. Na snímke banícka uniforma v múzeu. Zlatá Idka, 25. augusta 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Obci by podľa starostu pomohlo viac trvalo žijúcich obyvateľov

ZPodľa starostu Stanislava Rusnáka (na snímke) majú 400 obyvateľov, v obci sa však zdržiava dvojnásobok ľudí. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

V kostole Všetkých svätých majú ako patróna baníkov svätého Klimenta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zlatá Idka 26. augusta (TASR) - Pod Zlatou Idkou, ktorá sa preslávila baníctvom, sa dodnes nachádza viac ako 100 štôlní. Podľa obyvateľky Viery Filčákovej, ktorá sa dlhodobo zaoberá históriou obce, baníctvo bolo v Zlatej Idke pravdepodobne rozvinuté už v dobe bronzovej, keďže sa tam v minulosti našiel bronzový depot.vysvetlila Filčáková s tým, že v obci sa najviac ťažilo striebro.tvrdí Filčáková.Jediná šachta, ktorá vychádza na povrch, je šachta Svajczer z roku 1847, ktorú v obci nazývajú Kumšt. Dnes sa z celej budovy zachovala len časť.dodala pre TASR Filčáková.Banícka obec Zlatá Idka v okrese Košice-okolie vznikla v 14. storočí na vyčlenenom chotári Hýľova. Preslávila sa ťažbou zlata, striebra, antimónu a medi.priblížil pre TASR starosta Stanislav Rusnák s tým, že prvá zmienka o baníckych aktivitách je z prvej polovice 14. storočia.vysvetlil Rusnák.povedal starosta.Banícku činnosť v Zlatej Idke a vôbec v celom Spišsko-gemerskom Rudohorí ovplyvnil v 16. až 17. storočí úpadok kovov zapríčinený ich vyťažením, ako aj búrlivé spoločenské pomery.priblížil Rusnák.Situácia sa zhoršila ešte v roku 1914, keď takmer polovica osadenstva nastúpila na vojenskú službu. Ani povojnové obdobie po roku 1918 neprinieslo podľa starostu priaznivý obrat. V roku 1925 došlo k likvidácii závodu, pričom všetky banské budovy a pozemky prevzala štátna lesná správa.Obec sa tradíciu ryžovania zlata v potoku pokúsila obnoviť v roku 2000. Podľa Rusnáka to trvalo len pár rokov.priblížil starosta.Históriu baníckej obce Zlatá Idka v okrese Košice - okolie majú možnosť turisti spoznať vďaka malému obecnému múzeu. Nachádza sa vo zvonici, v časti obce nazývanej Rieka. Návštevníci cez fotografie a sprievodné texty spoznajú históriu obce a dozvedia sa o ťažbe vzácnych kovov.Pamiatok pripomínajúcich banícku minulosť Zlatej Idky sa do dnešných čias zachovalo podľa starostu Stanislava Rusnáka pomerne málo. Ako tvrdí, pozoruhodné je, že v porovnaní s niektorými významnými lokalitami Spiššsko-gemerského rudohoria je Zlatá Idka na tom lepšie. Jednou z pamiatok, ktoré sa zachovali, je zvonica z roku 1823. Podľa starostu koreluje s obdobím výstavby huty na výrobu striebra.tvrdí starosta.Ide o trojposchodovú stavbu z lomového kameňa so štvorcovým pôdorysom a ihlancovou šindľovou strechou, ukončenou banským znakom, ktorej súčasťou je i kaplnka.priblížila pre TASR Viera Filčáková, ktorá sa zaoberá históriou obce.V roku 1979 bola zvonica renovovaná a na jednotlivých podlažiach sa pristavali ochodze.V expozícii prevláda textový a obrazový dokumentačný materiál.priblížil Rusnák.Okrem toho tam môžu návštevníci vidieť i trojrozmerné exponáty, ako napríklad banské svietidlá, takzvané 'karbidky', či nástroje na rozpojenie horniny.Zlatá Idka je bývalá banícka obec. Nachádza sa približne 30 kilometrov od Košíc. Podľa starostu Stanislava Rusnáka majú 400 obyvateľov, v obci sa však zdržiava dvojnásobok ľudí.povedal pre TASR Rusnák. Napriek tomu sa im podľa neho podarilo zrealizovať viaceré projekty.tvrdí starosta.Bo budúcna by chceli podľa Rusnáka dokončiť budovu Obecného úradu, opraviť zastávky, mostíky a zrealizovať menšie projekty.vysvetlil Rusnák.V obci už nie je ani škola a šanca na jej obnovenie je podľa starostu minimálna.skonštatoval starosta.Ako dodal, obci by prospelo, keby mala viac obyvateľov s trvalým pobytom.povedal Rusnák. Ročný rozpočet obce je okolo 120.000 eur.Dominantou obce Zlatá Idka v okrese Košice – okolie je rímskokatolícky kostol Všetkých svätých. Zaujímavosťou je, že ako patróna baníkov v ňom nemajú svätú Barboru, ale svätého Klimenta Rímskeho.priblížila pre TASR Viera Filčáková, ktorá sa zaoberá históriou obce.V kostole sa nachádza socha svätého Klimenta Rímskeho, patróna baníkov.vysvetlila Filčáková.Ako spomienka na baníkov sa v kostole nachádza i zástava s vyobrazením svätého Klimenta.dodala Filčáková.