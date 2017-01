Zlatá jamajská štafeta z OH 2008 sa chce odvolať na CAS

Jamajskí šprintéri: Nesta Carter, Michael Frater, Usain Bolt a Yohan Blake, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 26. januára (TASR) - Jamajský šprintér Nesta Carter sa pravdepodobne odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS) proti opakovanému testu z OH 2008 v Pekingu, v ktorom mal pozitívny nález na zakázaný stimulant metylhexanamín. Jeho rozhodnutie by mali nasledovať aj ďalší členovia zlatej štatefy - Usain Bolt, Michael Frater a Asafa Powell.Opakovaná analýza vzoriek Cartera z Pekingu 2008 znamená diskvalifikáciu štafety Jamajky v zložení Nesta Carter, Michael Frater, Usain Bolt a Asafa Powell, ktorá pôvodne vo finále triumfovala vo svetovom rekorde 37,10 sekundy. Zlato pripadne kvartetu z Trinidadu a Tobaga v zostave Keston Bledman, Marc Burns, Emmanuel Callender, Richard Thompson (38,06 s). Striebro poputuje do Japonska a bronz do Brazílie.povedal šéf Jamajského olympijského výboru Mike Fennell.MOV spätne analyzuje viac ako 1000 dopingových vzoriek z OH 2008 i OH 2012, pričom využíva vylepšené analytické metódy na odhalenie zakázaných látok. Už po trojnásobnom úspechu v Riu v auguste minulého roka Bolt vyhlásil, že by dokázal žiť aj s tým, keby dodatočne prišiel o zlato zo štafety z Pekingu.uviedol Bolt.Tridsaťjedenročný Carter bol kolegom Bolta aj pri zisku zlata v štafete na 4x100 m na OH 2012 v Londýne a má zlato z tejto disciplíny aj zo svetových šampionátov v rokoch 2011, 2013 a 2015. Po dopingovom prehrešku môže ďalšie sankcie voči nemu vyvodiť aj Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF).