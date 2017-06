Zlatan Ibrahimovič končí v Manchestri United

Zlatan Ibrahimovič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. júna (TASR) - Vedenie Manchestru United sa rozhodlo ukončiť spoluprácu so švédskym futbalistom Zlatanom Ibrahimovičom.Tridsaťpäťročný útočník pôsobil na Old Trafford len jednu sezónu. V apríli si však privodil vážne zranenie kolena a v jej závere absentoval v zostaveTí prvýkrát v klubovej histórii triumfovali v Európskej lige UEFA a v novej sezóne budú vďaka tomu účinkovať v skupinovej fáze Ligy majstrov. Neúspech v najvyššej domácej súťaži, v ktorej obsadili až 6. priečku, si čiastočne vykompenzovali aj ziskom Ligového pohára.Na Ibrahimoviča mal klub právo opcie, ktoré sa však rozhodol neuplatniť. Švédsky bombardér, ktorý pred odchodom do Manchestru exceloval v drese Paríža St. Germain, nastrieľal za United 28 gólov v 41 zápasoch.