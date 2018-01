Zlaté medaily v olympijskej vode: Hochschornerovci, Kaliská, Martikán

Na archívnej snímke Michal Martikán Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Liptovský Mikuláš 2. januára (TASR) - Pred desiatimi rokmi sa na olympijských hrách v Pekingu'2008 zrodil unikát. Slovenský slalom na divokej vode prevalcoval konkurenciu, zo štyroch možností sa trikrát postavil na zlatý piedestál. Unikát však nespočíval len v počte zlatých, ale aj v dlhoročnej dominancii slovenského slalomu na medzinárodnej scéne. Práve v Pekingu sa zavŕšila pozoruhodná etapa celej jednej generácie s rukopisom veľkých osobností, singlistu Michala Martikána, deblistov Pavla a Petra Hochschornerovcov a kajakárky Eleny Kaliskej.Trojica viacnásobných olympijských medailistov, dovedna sedemkrát zlatých, pádluje v divokých perejách doteraz, desať rokov po Pekingu. Aktívny vek športovcov si predĺžili a poriadne natiahli aj preto, že veľa ďalších slalomárov na nich nedozrelo. Na zlaté medaily, okrem neúnavného Martikána, už v súčasnosti nemyslia. Hochschornerovcov ovplyvnilo vyradenie ich disciplíny z programu OH, Kaliská už musí rešpektovať aj svoj vek štyridsiatničky v slalomárskej rodine. Spomienky na Peking tak ožívajú intenzívnejšie, pretože sa stali učebnicovým príkladom, ako sa prepracovať na výslnie.Peking bol jedinečný, fantastický, neopakovateľný. Takýchto prívlastkov by si zaslúžil aj viac, napríklad - neprekonateľný. Asi si ťažko predstaviť, že sa niektorá krajina presadí tak dominantne ako slovenská slalomárska výprava. Aj individuálne reťazenie medailí vzbudzovalo obdiv. Tretie zlato za sebou na OH ozdobilo Hochschornerovcov a táto séria už neprekonateľná aj zostane, iba ak by sa ich disciplína opäť na OH vrátila a narodili sa ďalší géniovia.spomína si 'háčik' v lodi Pavol Hochschorner.Dominancia Hochschornerovcov pred desiatimi rokmi udierala do očí a deprimovala súperov. Pavol popísal viacero faktorov, ktoré sa pod ich vrcholnú formu podpísali. V súčasnosti však už zoraďuje aj všetko podstatné, čo ich obralo o radosť z pádlovania.Teraz sa Hochschornerovci venujú slalomu viac zo zábavy. Pavol nepochybuje o tom, že keby deblistov z olympiády nevyradili, ich tréningy by vyzerali podstatne inak.Získať tri zlaté na OH už bude ťažko v ľudských silách, aj keď Pavol Hochschorner si zároveň odpovedá slovami, ktovie, čo ešte vymyslí niekedy nová generácia.zasmial sa.Päť olympijských kovov, z toho dva zlaté, má od roku 1996 na svedomí neustále aktívna legenda Michal Martikán. V Pekingu priložil ruku k dielu presvedčivo, ako sa na technicky virtuózneho slalomára patrilo.označil Peking s vyšperkovanou formou jeho otec a tréner Jozef Martikán.Slovenský slalom udával trend vývoja a ako povedal Jozef Martikán, bol vždy minimálne o krok vpredu.Niekto by povedal, že slovenský vodný slalom už ustúpil zo slávy, no Jozef Martikán si to nemyslí.Podľa doterajších úspechov by sa mohol vodný slalom označovať aj nálepkou národný šport.vyratúva nedostatky Jozef Martikán.Kajakárka Elena Kaliská od čias, keď v Aténach a Pekingu na olympiádach dominovala, skúšala ďalšie výzvy a dosť v príprave zmenila. Vtedajší jej tréner Peter Mráz ju pred ôsmimi rokmi doviedol v Pekingu druhý raz na absolútny vrchol, a to neopakovateľným spôsobom, stačí, keď sa spomenie náskok pred druhou v poradí.presvedčivo tvrdí Peter Mráz.Peter Mráz jednoznačne skonštatoval, že Peking sa už nebude opakovať.V roli prezidenta zväzu si na Peking spomína Ivan Cibák a oprávnene o ňom hovorí ako o neopakovateľnom sviatku slovenského slalomu.