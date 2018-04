Zlaté Moravce plánujú osvetliť priechody pre chodcov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Zlaté Moravce 17. apríla (TASR) - Priechody pre chodcov v Zlatých Moravciach by v budúcnosti mohli byť bezpečnejšie. Radnica plánuje nainštalovať ich bezpečnostné osvetlenie na piatich uliciach.Podľa primátora Dušana Husára by mali celkové náklady dosiahnuť 28.000 eur. Väčšinu z nich chce radnica uhradiť z dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Úspešné projekty budú ministerstvom podporené finančnou čiastkou maximálne do výšky 24-tisíc eur. V prípade získania príspevku dofinancuje zvyšnú sumu radnica zo svojho rozpočtu.„Cieľom mesta Zlaté Moravce je v súlade s hlavnou aktivitou projektu zabezpečiť osvetlenie siedmich existujúcich priechodov pre chodcov na Sládkovičovej, Duklianskej, Bernolákovej, Hviezdoslavovej ulici a na ulici SNP,“ povedal Husár. Ako doplnil, v súčasnosti je v Zlatých Moravciach osvetlených desať priechodov pre chodcov.