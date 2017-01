Zlaté Moravce vyhlásili zbierku šatstva pre rodiny v núdzi

Ilustračná zbierka Foto: TASR/Tomáš Doboš Ilustračná zbierka Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zlaté Moravce 18. januára (TASR) – Obyvatelia Zlatých Moraviec sa môžu od 23. januára zapojiť do zbierky šatstva, ktorá je určená na pomoc sociálne slabším rodinám a rodinám zo znevýhodneného prostredia.Tí, ktorí chcú pomôcť ľuďom v núdzi, môžu do budovy terénnej sociálnej práce v obciach na Slnečnej ulici priniesť dámske, pánske a detské oblečenie a obuv. Vítané sú aj potraviny a hygienické potreby.Zbierka potrvá do 20. februára. Všetky zozbierané veci potom poputujú na burzu šatstva. "Tá sa bude sa konať v Mestskom stredisku kultúry a športu 24. februára. Môžu sa na nej zúčastniť všetci občania mesta Zlaté Moravce a mestských častí, ktorí sú odkázaní na pomoc. Veríme, že aspoň touto cestou spoločne pomôžeme rodinám, ktoré to potrebujú," informovala radnica.