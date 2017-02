Zlatého medveďa na Berlinale získal film Testről és lélekről

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

O víťazstve maďarskej drámy od Ildikó Enyedi rozhodla porota v zložení Paul Verhoeven, Maggie Gyllenhaal, Dora Bouchoucha Fourati, Olafur Eliasson, Julia Jentsch, Diego Luna a Wang Quan'an.BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) - Zlatého medveďa pre najlepší film získala na 67. ročníku medzinárodného filmového festivalu Berlinale maďarská dráma Testről és lélekről (On Body and Soul). Snímka o netradičnom romantickom vzťahu, ktorý sa vyvíja v budapeštianskom bitúnku, vznikla pod režisérskou taktovkou Ildikó Enyedi.O jej víťazstve rozhodla medzinárodná porota v zložení Paul Verhoeven, Maggie Gyllenhaal, Dora Bouchoucha Fourati, Olafur Eliasson, Julia Jentsch, Diego Luna a Wang Quan'an. Veľkú cenu poroty si vyslúžil film Félicité režiséra Alaina Gomisa. Cenu Alfreda Bauera pre titul, ktorý otvára nové perspektívy, získala mysteriózna krimidráma Cez kosti mŕtvych od Agnieszky Holland.Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu dostal Aki Kaurismäki za film Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope). Za scenár snímky Una mujer fantástica (A Fantastic Woman) udelili cenu Sebastiánovi Leliovi a Gonzalovi Mazovi. Ocenenie za umelecký prínos porota udelila Dane Bunescu, ktorá sa postarala o strih snímky Ana, mon amour. Cenu pre najlepšieho herca si odniesol Rakúšan Georg Friedrich za výkon vo filme Helle Nächte (Bright Nights). Za najlepšiu herečku vyhlásili Juhokórejčanku Kim Min-hee, ktorá sa predstavila v snímke Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone).Zlatého medveďa pre najlepší krátky film získala snímka Cidade Pequena, o ktorej réžiu sa postaral Diogo Costa Amarante. Najlepším debutom je titul Estiu 1993 od španielskej režisérky Carly Simón.Informácie pochádzajú z webstránky www.berlinale.de.