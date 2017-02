Zlatí na OH, Beitiová s večný optimizmom, Holm s vernosťou k BBL

Španielska výškarka Ruth Beitiová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 8. februára (TASR) - Banskobystrická latka vojde vo svojom 23. ročníku do histórie už len tým, že ju poctili olympijskí víťazi. Okrem Kanaďana Dereka Drouina svoj vzťah k BBL prejavili Španielka Ruth Beitiová, ďalšia zlatá z Ria, a Švéd Stefan Holm, ktorý aj po skončení kariéry nedá na latku dopustiť a objavil sa na nej v role trénera.Holm, olympijský víťaz z Atén 2004, štvornásobný víťaz BBL, je aj teraz mimoriadne aktívny, prednedávnom pokoril 197 cm a opäť si užíval vzrušenie.povedal sympatický Švéd.Holm, ambasádor BBL, priviedol do Banskej Bystrice Sofiu Skoogovú, ktorá si taktiež latku obľúbila.So Skoogovou má za sebou tvrdé tréningy a pripisuje jej sľubnú budúcnosť. Siedma na olympiáde Holma v Riu potešila umiestením i osobným rekordom už v kvalifikácii.Organizátori sa pochválili aj pred Holmom, že v histórii skoku do výšky 16-ti zdolali 240 a viac, z nich desiati skákali na BBL, dvaja ju navštívili ako hostia.zasmial sa jeden z najlepších skokanov histórie a zložil aj ďalšiu poklonu:Španielka Beitová upútala svojou povahou, usmievavou, večne optimistickou. Do veľkej atletiky sa vrátila na jeseň 2012 a odvtedy si užíva jeden úspech za druhým.Beitiová sa úplne vyťažila pracovne, pôsobí aj v regionálnom parlamente, študuje psychológiu, aktivity ju spájajú s národným olympijským výborom i španielskym atletickým zväzom.V tejto sezóne má 37-ročná Španielka v pláne najmä dva vrcholy, HME v Belehrade a MS v Londýne už aj preto, že svetové zlato jej v bohatej zbierke chýba. V hale si zaskákala doma v Santanderi, v Cottbuse, okrem Banskej Bystrice sa predstaví aj v Třinci, na majstrovstvách Španielska a pred HME ešte na mítingu v Madride.Po skončení športovej kariéry možno presedlá na politickú.nebojácne tvrdí.Ruth Beitiová je vzorom vernosti, s trénerom Ramónom Torralbom spolupracuje 27 rokov a jeho meno má z úcty aj pretlačené na tričku.