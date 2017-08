Zlato na ME do 17 rokov získali nezdolané hádzanárky Nemecka

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ME hráčok do 17 rokov, finále:



Nórsko - Nemecko 18:23 (12:9)



zostavy a góly:



Nórsko: Skogstrand-Smorgravová, Breda-Ruudová - Svendsbergetová 1, Hoveová, Kjolholdtová 3, T.Deilová 1, Granumová, Sveleová 3, Alverová 2, L. Deilová 1, Figenschauová 2, Nordvangová, Hagerupová, Novaková 4, Hogsethová 1, Arnesenová



Nemecko: Zennerová, Waldenmaierová - Uhlmannová 1, Hausherrová 4, Kockelová, Weiseová 2, Mühlnerová, Margullová, Von Pereirová, Wulfová 1, Neubranderová 3, Gollová 1, Scheibová 6, Fegeová 3, Michalcziková 2, Bleckmannová



Rozhodovali: Lidaczka, Lesiaková (Poľ.), 7 m hody: 1/1 - 1/0, 1600 divákov.



o 3. miesto:



Maďarsko - Francúzsko 32:18 (13:9)



o 5. miesto:



Dánsko - Rusko 24:31 (14:19)



o 7. miesto:



Rumunsko - Španielsko 30:25 (15:13)





Konečné poradie ME hráčok do 17 rokov:



1. Nemecko, 2. Nórsko, 3. Maďarsko, 4. Francúzsko, 5. Rusko, 6. Dánsko, 7. Rumunsko, 8. Španielsko, 9. Švédsko, 10. Holandsko, 11. Čierna Hora, 12. SLOVENSKO, 13. Chorvátsko, 14. Rakúsko, 15. Česko, 16. Srbsko



Jaroslav Holeša, prezident Slovenského zväzu hádzanej: "Organizačne sme turnaj výborne zvládli. Všetci ľudia, ktorí sa na organizácii podieľali, odviedli výbornú prácu a aj touto cestou im za to ďakujem. Aj čo sa týka odozvy z Európskej hádzanárskej federácie, tak neboli žiadne sťažnosti. Naopak, jej predstavitelia skôr vyzdvihli, že sme všetko zorganizovali na vysokej úrovni. To je prvá veľká radosť a druhá je, že slovenské družstvo zostalo v najvyššej kategórii."



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 20. augusta (TASR) - Hádzanárky Nemecka zvíťazili v nedeľňajšom finále majstrovstiev Európy hráčok do 17 rokov nad Nórskom 23:18. V zápase o zlato síce prehrávali po prvom polčase o tri góly (9:12), napokon však zlepšeným výkonom v druhom dejstve dokázali zvrátiť stav stretnutia.Nemky zostali po finále jediným družstvom, ktoré na ME v Michalovciach neokúsilo trpkosť prehry. Zo siedmich zápasov vyhrali šesť, bod stratili iba za remízu 25:25 s Maďarskom.