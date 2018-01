Zlato Pribilinca na OH'88: Víťazstvo numerológie alebo obrovskej vôle?

Na archívnej snímke Jozef Pribilinec Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Banská Bystrica 2. januára (TASR) - Olympijské zlato chodca Jozefa Pribilinca v Soule'88 bolo v znamení dvoch osmičiek a obrovskej vôle. Odvtedy uplynulo 30 rokov, veľa sa zmenilo, no niečo podstatné predsa len zostalo. Úspech si treba pri plnom zdraví zaslúžiť v tréningoch a v poctivosti. Oveľa menší význam sa pripisuje poverčivosti, aj tej 'osmičkovej', svietiacej v číslach nezabudnuteľného roku. Trénerovi Jurajovi Benčíkovi, ktorý Pribilinca doviedol na olympijský piedestál, zázraky numerológie príliš nepomohli, aj keď im jedného času veril a dokonca mu mali raz poslúžiť, pred olympiádou v Atlante'96.spresnil svoj vzťah k magickým číslam.Rok 1988 bol v znamení veľkého triumfu Jozefa Pribilinca na OH v Soule. Za strojcu úspechu sa považoval tréner Juraj Benčík a on najlepšie vie, prečo akurát v 'osmičkovom' roku sa dostal Jozef Pripilinec na absolútny vrchol.Podľa Juraja Benčíka prvoradá pri tvorbe úspechu osmička nie je ani zďaleka.Kariéra Jozefa Pribilinca priniesla množstvo skvelých výsledkov a Juraj Benčík si napriek tomu myslí, že mohol jednoznačne dosiahnuť viac.Od triumfu Pribilinca na OH v Soule uplynulo 30 rokov, dosť dlhý čas, ktorý často prináša revolučné zmeny. Na prvý pohľad sa zdá, že v chôdzi sa veľa nezmenilo.tvrdí Jozef Benčík.Juraj Benčík si 30 rokov po zlate Jozefa Pribilinca v Soule praje, aby 'osmičkový' rok bol opäť v znamení chodeckého pozdvihnutia.