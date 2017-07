Zlato zostáva vo vyčkávajúcej pozícii, ale jeho návrat sa očakáva

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 24. júla (TASR) - Zlato sa v súčasnosti neobjavuje v titulkoch novín a časopisov. Jeho čas však znovu príde, keď sa na burzách objavia silné výkyvy a keď bude americký dolár ďalej oslabovať. Až vtedy sa dostane do pozornosti investorov.Dolár je teraz pár týždňov pod tlakom, cena zlata stúpa. Žltý kov a euro minulý týždeň pri oslabovaní americkej meny držali rovnaký krok, zhodnocovali sa. Cena zlata sa zvýšila o viac ako 40 USD (34,36 eura) za uncu (31,1 gramu).Ak však záujem o akcie firiem bude postupne a dlhodobo upadať, cena kovu sa bude zvyšovať. "Pomaly sa prejavuje určitá únava z rastu hodnoty akcií," uviedol analytik Nico Pantelis zo spoločnosti Secular Investor.Pozornosť priťahuje situácia na termínovaných trhoch. Na nich už došlo k určitej korektúre. Špekulanti sa z nich postupne sťahujú, kým veľkí hráči, akými sú bane a banky raziace zlaté mince, si pozície upevňujú.Fondový manažér a expert na zlato Ronald Stöferle z fondu Incrementum poznamenal, že terajší zlý vzťah investorov pokladá za pozitívny indikátor.Z hľadiska sezónnosti nastala pre zlato lepšia fáza. Vďaka dopytu po ňom z Číny a Indie sú letné mesiace pre zlato a striebro prínosné.Mnohí analytici však so svojou prognózou vývoja ceny zlata váhajú. Zneisťujú ich slabé výkyvy na akciových burzách. V pozadí je monetárna politika centrálnych bánk. Všetko sa však zmení, keď ju znormalizujú. Cieľ je však ešte veľmi ďaleko. Potvrdili to aj výsledky nedávneho rokovania Európskej centrálnej banky, ktorej základná úroková sadzba zostáva veľmi nízka a dlho by sa ešte nemala zmeniť.Stöfelre predpokladá, že čas zlata sa vráti, keď jeho cena bude rásť vo všetkých dôležitých svetových menách. Predpokladom tohto obratu je pokles ďalšieho kurzu amerického dolára. Zlato zdražuje od roku 2014 len pri nákupe za eura. A to nestačí.