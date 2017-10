Zlatomoravecká nemocnica nahradila zastarané prístroje novými

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Holubčíková Foto: TASR - Jana Holubčíková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zlaté Moravce 9. októbra (TASR) – Oddelenie laboratórnej medicíny v Nemocnici Zlaté Moravce získalo dva nové laboratórne prístroje. Biochemický analyzátor a imunochemický analyzátor znížia celkové náklady oddelenia a zároveň umožnia vykonať nadštandardný počet vyšetrení za hodinu.povedal vedúci lekár oddelenia Milan Rebek. Oba analyzátory budú po kompletnej inštalácii a ukončení skúšobného režimu pripojené do nemocničného informačného systému.Obstaraním biochemického analyzátora zvýši oddelenie užívateľský komfort a analytické možnosti, zároveň sa znížia aj celkové náklady na prevádzku. Prístroj ponúka výkon 1200 testov za hodinu s kapacitou 63 rôznych testov súčasne, čím sa rozšíria možnosti diagnostiky.Imunochemický analyzátor dokáže vyšetriť špeciálne parametre metódami imunochemickej diagnostiky - analytami, ktorými sa diagnostikujú nádorové markery, málokrvnosť, choroby štítnej žľazy, choroby srdcového svalu a nedostatok niektorých vitamínov.povedala riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová. Oddelenie laboratórnej medicíny patrí medzi najvyťaženejšie oddelenia nemocnice. Nové laboratórne zariadenia budú slúžiť nielen potrebám pre vyšetrenia lekárov z nemocnice, ale aj ďalším neštátnym lekárom v regióne.Nemocnica Zlaté Moravce je pavilónového typu. Od decembra minulého roka je jej majoritným vlastníkom spoločnosť Agel. Zdravotnú starostlivosť poskytuje obyvateľom okresu Zlaté Moravce, do jej spádovej oblasti však patria aj hraničné obce okresov Nitra a Levice, čiastočne aj región Novej Bane. Skupina Agel plánuje investovať do nemocnice viac ako dva milióny eur.