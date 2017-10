Zlatomoravecké múzeum si výstavou pripomenie výročie úmrtia Š. Néčeia

Múzeum v Zlatých Moravciach. Foto: Facebook Foto: Facebook

Zlaté Moravce 24. októbra (TASR) - Výsledky úsilia výtvarníkov zo Slovenska, Srbska, z Česka a Macedónska predstaví výstava Cestičkami Štefana Néčeia v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach. Diela výtvarníkov vznikali počas medzinárodného maliarskeho sympózia, ktoré sa uskutočnilo začiatkom leta vo Vrábľoch. Výstava 25 originálnych autorských umeleckých diel, ktorá sa uskutoční od 7. do 30. novembra, je venovaná spomienke na 115. výročie úmrtia Štefana Néčeia, informovala Ľubica Packová – Zahradárová z Ponitrianskeho múzea.Druhý ročník medzinárodného maliarskeho sympózia sa uskutočnil z iniciatívy Márie Nagyovej, členky Ateliéru RE-UM vo Vrábľoch. Názov sympózia Cestičkami Štefana Néčeia bol zároveň i témou výtvarného stvárnenia. Počas šiestich dní boli účastníci sympózia sprevádzaní lokalitami regiónu bývalej Tekovskej župy spájajúcimi sa so Štefanom Néčeiom. Oboznamovali sa nielen s krásami prírody, ale i historickými pamiatkami a emotívnymi príbehmi z jeho života, ktoré prenášali na plátno či papier priamo v teréne. Tvorili vo Vrábľoch, pri vodopáde v Starej Hute, v Drozdove a v Jaďovej.Štefan Néčei (1870-1902) bol významným maliarom, ilustrátorom, entomológom - lepidopterológom. Do dejín Slovenska sa zapísal publikovaním viacerých prác o vtáctve, ale predovšetkým tým, že ako vôbec prvý prieskumník publikoval dôkladne vypracovaný prehľad podľa čeľadí, druhov a rodov motýľov vyskytujúcich sa na území Slovenska. Zistil a popísal 482 druhov motýľov. Pripravoval zostavenie veľkého farebného atlasu uhorských motýľov, pre ktorý mal nakreslených viac ako tisíc ilustrácií. V jeho pozostalosti sa zachovalo 629 kresieb motýľov, ktoré sú uložené v depozitári Tekovského múzea v Leviciach.