ZLATÝ: Na dvojstovke ME Volko suverénne vyhral so slovenským rekordom

Slovenský šprintér Ján Volko na ME atlétov do 23 rokov pripojil k striebru na 100 m suverénnym spôsobom zlatú medailu na dvojnásobnej trati. Na štadióne Zdzislawa Krzyszkowiaka v poľskej Bydgoszczi finišoval vo finále behu na 200 m v novom slovenskom rekorde, rekorde šampionátu, s limitom na seniorské MS v Londýne 20,33 sekundy a stal sa jednou z najväčších osobností šampionátu v najkratších disciplínach. Druhý skončil Francúz Gautier Dautremer v osobnom rekorde 20,66 a tretí Nemec Roger Gurski 20,70.

Ján Volko postúpil do finále z druhého miesta, keď ho zdolal jedine Nór Jonathan Quarcoo, bronzový zo stovky. Slovenský rekordér zakľakol v 6. dráhe, Quarcoo v siedmej, no pozor si musel dávať aj na Nemca Gurského s osobným rekordom 20,42. Volkov národný rekord v semifinále 20,54 ho favorizoval na medailu a trúfať si mohol na zlato, aj keď 20,39 Quarcoa zo semifinále vzbudzovalo veľký rešpekt. Od štvrtka počas troch dní musel zvládnuť už šiesty štart, čo sa mohlo odraziť aj na únave. Volko však bežal fantasticky, s reakčným časom 0,158 sekundy výborne vybehol z blokov a doslova rozdrvil konkurenciu, s obdivuhodným ďalším zlepšením národného rekordu o 0,21 sekundy.

Slovenská atletika vo vekovej kategórii do 23 rokov má po zlatej dvojstovke Jána Volka na svojom historickom konte už sedem medailí (3-2-2). Zaslúžili sa o ne piati atléti, hlavne guliar Mikuláš Konopka, ktorý sa pozlátil v Göteborgu'99 i Amsterdame'01. Okrem neho medaily vybojovali v Amsterdame'01 bronzový kladivár Miloslav Konopka, v Bydgoszczi'03 strieborná v behu na 800 m Lucia Klocová, pred desiatimi rokmi v Debrecíne'07 bronzový kladivár Marcel Lomnický a teraz v Bydgoszci strieborný na stovke a senzačne zlatý na dvojstovke 20-ročný Volko. Zverenec Nadi Bendovej a Róberta Kresťanka v BK HNTN Bratislava v tomto roku kráča od úspechu k úspechu. V halovej sezóne na ME v Belehrade sa radoval v marci z nečakaného striebra a teraz v Bydgoszczi vynikol dvakrát medailovo, so striebrom a zlatom aj na mládežníckom vrchole.

Finálové výsledky



muži



200 m: 1. Ján VOLKO (SR) 20,33, 2. Gautier Dautremer (Fr.) 20,66, 3. Roger Gurski (Nem.) 20,70



400 m: 1. Luka Janežic (Slovin.) 45,33, 2. Karsten Warholm (Nór.) 45,75, 3. Benjamin Lobo Vedel (Dán.) 46,08



1500 m: 1. Marius Probst (Nem.) 3:49,06, 2. Filip Sasínek (ČR) 3:49,23, 3. Michal Rozmys (Poľ.) 3:49,30



5000 m: 1. Yemaneberhan Crippa (Tal.) 14:14,28, 2. Simon Debognies (Bel.) 14:14,71, 3. Carlos Mayo (Špan.) 14:15,07



110 m prek.: 1. Ludovic Payen (Fr.) 13,49, 2. Khai Riley-Laborde (V. Brit.) 13,65, 3. Dylan Caty (Fr.) 13,66



výška: 1. Dmitrij Nabokov (Biel.) 224, 2. Christian Falocchi (Tal.) 224, 3. Viktor Lonskyj (Ukr.) 224



oštep: 1. Norbert Rivasz-Tóth (Maď.) 83,08, 2. Ioánnis Kiriazís (Gr.) 81,04, 3. Andrian Mardare (Mold.) 78,76



ženy



200 m: 1. Finette Agyapongová (V. Brit.) 22,87, 2. Sarah Atchová (Švajč.) 22,90, 3. Yana Kachurová (Ukr.) 23,20



400 m: 1. Gunta Latiševová-Cudareová (Lot.) 52,00, 2. Laura Müllerová (Nem.) 52,42, 3. Laura de Witteová (Hol.) 52,51



800 m: 1. Renée Eykensová (Bel.) 2:04,73, 2. Anita Hinriksdóttirová (Is.) 2:05,02, 3. Hannah Segraveová (V. Brit.) 2:05,53



100 m prek.: 1. Nadine Visserová (Hol.) 12,92, 2. Elvira Hermanová (Biel.) 12,95, 3. Luca Kozáková (Maď.) 13,06



3000 m prek.: 1. Anna Emilie Möllerová (Dán.) 9:43,05, 2. Natalija Strebkovová (Ukr.) 9:44,52, 3. Emma Oudiouová (Fr.) 9:50,30



žrď: 1. Angelica Moserová (Švajč.) 455, 2. Maryna Kylypková (Ukr.) 445, 3. Lucy Bryanová (V. Brit.) 440



guľa: 1. Fanny Roosová (Švéd.) 18,14, 2. Klaudia Kardaszová (Poľ.) 17,67, 3. Alina Kenzelová (Nem.) 17,46

Bydgoszcz 15. júla (TASR) - "Tak to som naozaj nečakal, že to bude až také rýchle," zdôveroval sa zo svojich pocitov Ján Volko. "Nebolo to jednoduché, už šiesty štart na šampionáte ma dosť unavil, všetko som však dohnal bojovnosťou a snahou bežať čo najrýchlejšie. Toto finále považujem za životné, boli to najvydarenejšie preteky celej mojej kariéry."