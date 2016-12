Zlatý pedál šiesty rok za sebou pre Petra Sagana

Na snímke vľavo Ľubomír Sagan, otec slovenského cyklistu Petra Sagana, preberá ocenenie za najlepšieho cestného cyklistu Slovenska od úspešného bývalého cyklistického trénera Kamila Haťapku. Foto: TASR Foto: TASR

Výsledky ankety o najlepších športovcov Slovenského zväzu cyklistiky 2016 Zlatý pedál:



Celkový víťaz:



1. Peter Sagan (Tinkoff-Saxo, od nadchádzajúcej sezóny Bora-hansgrohe), cestná cyklistika.



2. Jozef Metelka, paracyklistika



3. Patrik Tybor (Dukla Banská Bystrica), cestná cyklistika



Cyklista roka 2016 - cestná cyklistika: Peter Sagan (Tinkoff-Saxo)



výsledky: MS (Katar), preteky jednotlivcov: 1. miesto, ME (Francúzsko),preteky jednotlivcov: 1. miesto

Okolo Flámska, Gent – Wevelgem, Grand Prix Quebec: 1. miesto,Tour de France: piaty raz víťaz bodovacej súťaže o zelený dres,Okolo Kalifornie, Eneco Tour 2016: víťaz bodovacej súťaže.V roku 2016 celkovo 14 víťazstiev.



Cyklista roka 2016 - dráhová cyklistika: Alžbeta Pavlendová



výsledky: M3 (Fr.), scratch: 5. miesto, Šesť Dní v Gente: 4. miesto, Grand Prix Viedeň: 2. miesto.



Cyklista roka 2016 – zdravotne znevýhodnený: Jozef Metelka



výsledky: PH 2016 (Braz.), stíhacie preteky na 4 km a časovka jednotlivcov kategórie C4: 1. miesto, preteky na 1 km s pevným štartom: 2. miesto, MS (Tal.), stíhacie preteky na 4 km: 1. miesto, preteky na 1 km s pevným štartom: 2. miesto



Cyklista roka 2016 - sálová cyklistika: Nicole Frýbortová



výsledky: MS (Nem.): 3. miesto, Stredoeurópsky pohár: 1. miesto, Swiss Austria Masters: 2. miesto



Cyklista roka 2016 - cyklotrial: Tatiana Janíčková



výsledky: MS (Tal.): 5. miesto, ME (Fr.): 1. miesto, rebríček UCI: 3. miesto



Cyklista roka - cyklokros: Martin Haring



výsledky: MSR: 1. miesto, ME (Fr.): 15. miesto, MS (Bel.): 29. miesto



Cyklista roka 2016 – horská cyklistika, zjazd/four cross: Adam Rojček



výsledky: ME (Poľ.): 3. miesto, Svetový pohár (Rak.): 6. miesto, celkové hodnotenie Európskeho pohára: 3. miesto



Cyklista roka 2016 – horská cyklistika, cross country: Michal Lami



výsledky: Svetový pohár kategórie C1 (Chor.): 4. miesto, ME (Švéd.): 29. miesto, MSR: 2. miesto



Cyklista roka 2016 – masters: Milan Barényi



výsledky: ME v cyklokrose 40 – 44 rokov (SR): 1. miesto, MS v cyklokrose 40 – 44 rokov (Bel.): 3. miesto, MSR v cyklokrose masters A: 1. miesto



Cyklista roka 2016 – BMX/bikros: Kristína Madarásová



výsledky: ME (Tal.): 7. miesto, prvé a druhé kolo Európskeho pohára (Bel.): 5. miesto



Talent roka 2016 – Matúš Stoček



výsledky: ME juniorov (Fr.), hromadné preteky: 14. miesto



Cena za celoživotný prínos pre cyklistiku – Bohuš Kujovič



Cena za mimoriadny športový výkon



Štvorica ACT 4 Slovakia: Henrietta Domin, Viktória Glofák, Dóra Szabó, Alica Vinczeová: za zisk bronzu na MS 2016 v Stuttgarte



Michael Kolář a Juraj Sagan: za mimoriadny športový výkon počas MS 2016 v Dauhe.



Miss cyklistika 2016:



1. Bianka Lániková

2. Miroslava Turzová

3. Mariana Fiamová

Bratislava 21. decembra (TASR) - Cestný cyklista Peter Sagan obhájil minuloročný triumf v ankete Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Zlatý pedál 2016. Druhé miesto obsadil paracyklista Jozef Metelka a tretí skončil Patrik Tybor.Sagan má za sebou mimoriadne úspešný rok, prvýkrát získal pre Slovensko titul majstra Európy, v katarskej Dauhe obhájil titul svetového šampióna v cestnej cyklistike. Na Tour de France si piatykrát vybojoval prvenstvo v bodovacej súťaži o zelený dres, získal tri etapové triumfy a stal sa najbojovnejším pretekárom celého podujatia. Okrem toho triumfoval na pretekoch Grand Prix Quebec, Gent – Wevelgem, Okolo Flámska, zvíťazil v bodovacej súťaži na podujatí Okolo Kalifornie.Dvadsaťšesťročný jazdec tímu Tinkoff-Saxo sa šiestykrát v rade stal absolútnym víťazom ocenenia pre najlepšieho slovenského cyklistu, celkovo vyhral v tejto ankete sedemkrát.Jozef Metelka patril k najúspešnejším slovenským reprezentantom na letných paralympijských hrách v Riu de Janeiro. Paracyklista získal zlato v stíhacích pretekoch na 4 km a v časovke kategórie C4, strieborný kov vybojoval v pretekoch na 1 km s pevným štartom. Metelka zbieral kovy aj na majstrovstvách sveta v talianskom Montichiari, striebro získal na kilometrovej trati s pevným štartom a zlato si vybojoval v stíhacích pretekoch na 4 km. Počas roka vytvoril nový svetový rekord v stíhačke a v kategórii MC4 bol líder Svetového pohára.Talentom roka sa opäť po roku stal Matúš Štoček, na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku obsadil štrnástu pozíciu v hromadných pretekoch.Slovenská cyklistika získala v roku 2016 šesť medailí z majstrovstiev sveta, štyri z paralympijských hier v Riu de Janeiro, päť z kontinentálneho šampionátu, prvenstvo a pódiové umiestnenie v rebríčku Svetového pohára.povedal prezident SZC Peter Privara.