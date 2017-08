Zľavomat bude prvýkrát offline!

Foto: Zľavomat.sk Foto: Zľavomat.sk

Bratislava 17. augusta (OTS) - V sobotu 19. augusta 2017 si zážitky a ponuky z portálu môžu ľudia vyskúšať naživo v parku Pekníkova v bratislavskej Dúbravke na nultom ročníku Zľavomat festivalu pre celú rodinu.povedal Aleš Mlátilík, šéf inšpiračného portálu Zľavomat.sk.Zľavomat očakáva na festivale v športovo-rekreačnom areáli Pekníkova v Dúbravke účasť stoviek ľudí z celej Bratislavy a okolia. Návštevníkov čaká bohatý program od 10.00 do 18.00 hodiny, ktorý bude moderovať obľúbená dvojica Lenka Šóošová a Roman Juraško. Súčasťou bohatého hlavného programu na pódiu bude napríklad diskusia so speváčkou Tinou, hudobná šou ABBA Slovakia a rôzne súťaže o skvelé ceny so záverečnou tombolou. Svoje umenie predstavia aj kubánski tanečníci Sangre de Ceiba či tanečná škola Babony.Areál bude rozdelený na rôzne stanovištia vyhradené pre milovníkov jedla, masáží, skrášľovania, rýchlych automobilov, športovcov aj animačných programov pre deti.doplnil Aleš Mlátilík.Festival vznikol aj vďaka skvelej spolupráci s mestskou časťou Dúbravka a partnermi Zľavomatu. Vstup do areálu je zdarma, parkovanie je možné v okolitých uliciach.• areál parku Pekníkova v Dúbravke od 10.00 do 18.00 hodiny• moderujú Lenka Šoóšová a Roman Juraško• diskusný panel so speváčkou Tinou• skvelé vystúpenia ABBA Slovakia• súťaže a tombola o super ceny• výstava športových automobilov• jazda vláčikom Blaváčikom po okolí• masáže, líčenie a úprava vlasov• tréneri a výživoví poradcovia• chutné dobroty – burgre, langoše, zmrzlina, indonézske špeciality, bezlepkové a raw pochúťky, pivko• tanečné školy• maľovanie na tvár a bublifukovanie• kubánske tance• pole dance• škola varenia Paella bar• tanečná škola Babony• thajský box