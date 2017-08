Zľavomat kupuje britská skupina Secret Escapes

Aleš Mlátilík, šéf Zľavomat.sk Foto: Zľavomat.sk Foto: Zľavomat.sk

Bratislava 30. augusta (OTS) - Súčasní vlastníci, zástupcovia investičných skupín, podpísali zmluvu s britskou. Tá Slevomat.cz kupuje spoločne so slovenským Zľavomat.sk a českým agregátorom zliav Skrz.cz. Vo všetkých týchto spoločnostiach získava nový majiteľ stopercentný podiel.Secret Escapes je jedným z predných svetových predajcov luxusných dovoleniek na internete, ktorý svojim členom ponúka exkluzívne zľavy v starostlivo vybraných luxusných hoteloch. Skupina bola založená v roku 2011, pôsobí na 21 trhoch a medzi jej investormi nájdeme napríklad Google Ventures alebo Index Ventures.hovoríSlevomat založil v roku 2010 Tomáš Čupr. Do spoločnosti následne majetkovo vstúpila investičná skupina Miton, v roku 2011 potom skupina Enern a In-Bridge. Mitonu v Slevomate do predaja patril väčšinový 55,5 % podiel, Enern spoločne so zakladateľom Tomášom Čuprom držali 36 %, In-Bridge 8,5 %.príbeh. To, že vôbec k transakcii došlo a o Slevomat bol taký záujem, je predovšetkým zásluha skvelého riadenia aktuálnym manažmentom,“ komentuje k transakciiDenná návštevnosť slovenského portálu sa pohybuje medzi 100 - až 150 - tisícmi používateľov. Vlani spoločnosť Zľavomat.sk sprostredkovala zážitky a služby za viac ako 20 miliónov EUR.dodávaPodľa šéfa slovenského Zľavomatu Aleša Mlátilíka sa transakcia na fungovaní portálov ani na ich bežnej prevádzke neprejaví.reagujeTransakciu na strane akcionárov skupiny Slevomat viedol Pavel Vopařil, finančný poradca bol CORPIN a ich partner Rothschild & Co.